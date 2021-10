ChannelAdvisor présente les résultats de son étude consommateur 2021

PARIS, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), leader du marché des solutions e-commerce cloud, publie aujourd'hui les résultats de sa dernière étude consommateur. Cette étude s'intéresse aux habitudes de consommation de plus de 1.000 acheteurs e-commerce en France, âgés de 18 à plus de 65 ans. Les résultats de ce sondage, mené en collaboration avec Dynata, offrent aux marques et aux retailers des insights concrets à l'approche des fêtes de fin d'année, dans un contexte logistique compliqué au vu des dernières évolutions de la pandémie mondiale. Des experts e-commerce de ChannelAdvisor partageront davantage de détails sur ces résultats et des observations plus poussées lors d'un webinaire le mercredi 3 novembre à 11:00 (heure de Paris).

Par leurs réponses, les sondés offrent une vue assez large de la façon dont leurs habitudes de recherche et d'achat ont changé en réponse à la pandémie. Les répondants ont également témoigné des raisons qui leur font le plus souvent abandonner les processus d'achat — des données bienvenues pour les acteurs du e-commerce qui s'apprêtent à entamer une saison déterminante pour leur chiffre d'affaires annuel.

« Les résultats du sondage sont clairs : les consommateurs n'achètent et n'interagissent plus avec les commerçants de la même façon qu'ils le faisaient avant 2020 », explique Mike Shapaker, Directeur Marketing de ChannelAdvisor. « Les consommateurs veulent une expérience facile et fluide à chaque étape du processus d'achat — de la prise d'information à la conversion. Les marques et les retailers doivent s'adapter à ces nouvelles exigences. À l'approche des fêtes de fin d'année, il faut revoir et renforcer ses stratégies e-commerce pour tirer le meilleur parti de ces changements. »

Parmi les informations révélées par cette étude :

Les habitudes d'achat en ligne prises pendant la pandémie vont perdurer

40% des sondés affirment acheter davantage en ligne qu'avant la pandémie — seuls 5% disent acheter moins en ligne.

28% des sondés prédisent qu'ils feront à l'avenir davantage leurs courses alimentaires en ligne qu'ils ne le faisaient avant la pandémie.

Les consommateurs utilisent davantage les canaux de vente en ligne

43% des répondants affirment acheter davantage sur Amazon qu'ils ne le faisaient avant la pandémie.

Ce chiffre est de 26% pour les sites de marque (achat direct au fabricant) et 25% pour les e-commerçants hors Amazon.

Les consommateurs vont privilégier les canaux sans contact pour leurs achats de fin d'année

27% des sondés (et 55% des 18-25 ans) affirment qu'ils feront une plus grande part de leurs achats de cadeaux de Noël en ligne.

43% des répondants affirment faire davantage de recherches en ligne avant ou pendant une visite en magasin, en comparaison de leurs habitudes pré-Covid.

43% des sondés ont utilisé un service de click and collect durant la pandémie, et 29% prévoient d'en utiliser à nouveau pour leurs achats de Noël.

Les principales raisons qui conduisent les consommateurs à renoncer à un achat e-commerce (part des répondants ayant renoncé à un achat pour cette raison)

Rupture de stock — 53%

Trop peu d'informations sur le produit — 34%

Mauvais avis client — 33%

Impression de payer trop cher — 29%

Pas assez d'images ou mauvaise qualité d'image — 20%

Les principaux facteurs de prise de décision d'achat (part des répondants ayant indiqué que ce facteur avait une influence majeure sur sa prise de décision)

Prix — 79%

Disponibilité du produit — 59%

Rapidité de livraison — 53%

Avis client — 47%

Marque — 35%

Options de paiement — 28%

Comportement des consommateurs lorsqu'il s'agit d'acheter en ligne

Lorsque les consommateurs souhaitent acheter un produit en ligne, le premier site sur lequel ils se rendent est :

un produit en ligne, le premier site sur lequel ils se rendent est : Amazon.fr — 47%



Moteur de recherche — 28%



Le site de la marque — 14%



Autre site e-commerce (hors Amazon) — 9%



Réseau social — 3%

À quel site les consommateurs font-ils le plus confiance pour des informations fiables sur les produits :

Amazon.fr — 40%



Le site de la marque — 25%



Un moteur de recherche — 24%



Autre site e-commerce (hors Amazon) — 9%



Réseau social — 2%

Les jeunes consommateurs utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour découvrir et faire des recherches sur leurs achats (données au cours des 12 derniers mois)

66% des 18-25 ans ont cherché des informations produit sur Instagram.

43% des 26-35 ans ont cherché des informations produit sur Facebook.

54% des 18-25 ans (64% des femmes et 44% des hommes) disent avoir acheté en ligne des produits découverts sur les réseaux sociaux.

En plus des répondants français, ChannelAdvisor a également sondé plus de 4.000 personnes au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Australie. Lors de son webinaire du 3 novembre, ChannelAdvisor analysera plus en détail les chiffres français, et les comparera aux résultats obtenus dans les autres régions. Ces résultats devraient permettre aux marques et aux retailers français d'affiner leur stratégie d'export en s'alignant sur les attentes des consommateurs étrangers.

Pour plus d'informations, consulter le rapport d'étude , suivre ChannelAdvisor sur Twitter , sur Facebook et sur LinkedIn . Pour toute demande d'analyse croisée ou de précision sur les statistiques, merci d'adresser votre requête à [email protected] .



