China Eastern se classe parmi les meilleures compagnies aériennes du monde selon la notation ESG de MSCI

SHANGHAI, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- China Eastern Airlines Holding Limited (ci-après, « China Eastern ») a obtenu la note A dans les derniers critères d'évaluation ESG (environnement, social, gouvernance), selon le compilateur d'indices mondiaux MSCI.

China Eastern et cinq autres compagnies aériennes, dont Delta Air Lines et Singapore Airlines, se classent devant 74 pour cent des compagnies aériennes mondiales, partageant la première place du classement, qui comprend 18 compagnies aériennes du monde entier.

Selon le rapport publié par MSCI, China Eastern a obtenu un score supérieur à la moyenne du secteur sur des questions de fond comme la gouvernance d'entreprise, les émissions de carbone, mais aussi la protection de la vie privée et la sûreté des données. China Eastern a montré les meilleures pratiques parmi les compagnies aériennes mondiales en matière d'émissions de carbone, de protection de la vie privée et de sûreté des données.

Dans le contexte du réchauffement climatique, China Eastern s'attache à améliorer le rendement énergétique et à mettre en place des vols plus écologiques, en adoptant des méthodes d'économie d'énergie reposant sur l'informatisation et la commercialisation. Après plus de deux ans d'efforts, la flotte de China Eastern a réduit sa consommation de carburant par tonne-kilomètre de 4,3 pour cent en 2019, comparé à 2017.

Pour garantir la protection de la vie privée des passagers et de sûreté des données, China Eastern s'appuie sur une conception de tout premier ordre pour renforcer la prévention et le contrôle du risque en termes de cybersécurité, de respect des réglementations pertinentes et de protection des informations personnelles.

La société a actualisé de façon exhaustive ses politiques de protection de la vie privée sur tous les canaux de service, ses politiques et règles pertinentes respectant les normes internationales de sécurité de l'information ISO27001 et étant validées par le système international de gestion des services.

China Eastern publie un rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise pour faire connaître au public ses rendements relatifs à l'ESG de façon transparente et complète depuis 12 ans, sans discontinuer. L'entreprise s'attache de façon très sensible à répondre dans son rapport de responsabilité sociale de l'entreprise aux questions sur lesquelles l'ESG de MSCI se concentre et renforce la transparence de l'information sur certains sujets du rapport ESG de MSCI pour satisfaire les attentes du marché des capitaux et du public concernant ses rendements ESG.

China Eastern a également fait d'énormes progrès en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, de lutte contre la pauvreté et de soins du personnel. La société mène à bien de nombreux projets de lutte contre la pauvreté depuis 17 ans, couvrant des domaines comme l'aviation, l'éducation, les services médicaux et la consommation industrielle. Sa contribution s'élève à plus de 57 millions d'USD pour ces projets. À ce jour, China Eastern a aidé 75 943 personnes dans neuf villages de deux comtés à sortir de la pauvreté.

SOURCE China Eastern Airlines Holding Limited