CHIPOTLE AJOUTE LE POULET AL PASTOR À SON MENU AU ROYAUME-UNI ET EN FRANCE

Les inconditionnels du restaurant en France et au Royaume-Uni peuvent découvrir le poulet Al Pastor et profiter de la livraison offerte* via Uber Eats et Deliveroo pour une durée limitée

NEWPORT BEACH, Californie, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) a annoncé aujourd'hui le lancement du poulet Al Pastor, une nouvelle protéine qui relèvera toutes les commandes Chipotle avec son profil aromatique sophistiqué et son goût prononcé. Le poulet Al Pastor est désormais disponible dans les restaurants Chipotle du monde entier pour une durée limitée. Il s'agit de la première fois que la société lance une nouveauté à l'échelle mondiale.

Une revisite unique du poulet Al Pastor à la Chipotle

Selon un récent rapport, le poulet Al Pastor est un des plats mexicains les plus populaires**. Ce rapport indique également que 43 % des consommateurs choisissent de manger dans des restaurants proposant des plats difficiles à reproduire chez eux. Chipotle a profité de ces récentes tendances de consommation pour proposer aux amateurs de cuisine mexicaine une nouvelle recette alléchante pour corser leur commande habituelle avec une préparation Al Pastor propre à Chipotle.

Préparé en petites portions tout au long de la journée, la recette est à base de poulet fraîchement grillé, assaisonné avec la puissante marinade adobo, signature de Chipotle, des piments mexicains et un soupçon d'ananas. La touche finale est apportée par du citron vert frais et de la coriandre hachée à la main pour créer une saveur équilibrée avec juste ce qu'il faut de piquant. Le nouveau poulet de Chipotle est juteux et parfumé, avec des notes légèrement fumées et un soupçon de fruit qui évoque la saveur de la recette traditionnelle d'une manière délicieuse.

« Les clients vont au restaurant pour y déguster des plats uniques qu'ils ne peuvent pas faire à la maison, et la viande Al Pastor a gagné en popularité ces dernières années, » a déclaré Chris Brandt, chef du marketing. « Nous y avons ajouté une touche de piquant avec notre poulet fraîchement grillé et avons créé un plat vraiment délicieux qui plaira aux amateurs de cuisine mexicaine. C'est une rencontre entre le piquant et la saveur. »

Le poulet Al Pastor vient enrichir la carte de Chipotle, composée de burritos, de burrito bowls, de salades et de tacos personnalisables, laissant les clients fidèles agrémenter leur plat préféré d'une toute nouvelle saveur.

Des saveurs d'inspiration mondiale sur la scène internationale

Alors que Chipotle poursuit sa croissance internationale, la marque élargit l'accès à ses délicieux nouveaux plats en lançant le poulet Al Pastor dans plus de 3 200 restaurants Chipotle appartenant à l'entreprise dans le monde entier. Pour la toute première fois, les fans de Chipotle au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en France et en Allemagne auront accès simultanément à la dernière nouveauté culinaire de Chipotle. Chipotle s'est appuyé sur son processus de validation par étapes pour valider le poulet Al Pastor avant d'établir un plan de déploiement. Les excellents retours reçus dans le cadre du test effectué dans 94 restaurants aux États-Unis ont incité la marque à appliquer son premier plan de lancement à l'échelle mondiale.

Frais de livraison de 0 £/0 €

Pour célébrer le lancement de la nouvelle recette, les fans de Chipotle peuvent profiter de la livraison gratuite via Uber Eats et Deliveroo à partir de 15 livres sterling au Royaume-Uni et 15 euros en France du 14 mars au 19 mars.

Le poulet Al Pastor est disponible aux côtés de tous les plats permanents du menu pour les commandes en restaurant, en ligne et en livraison dans tous les restaurants Chipotle pour une durée limitée. Chipotle compte actuellement 13 restaurants au Royaume-Uni et 6 en France.

