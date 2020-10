CHiQ lance de nouvelles boutiques en ligne sur AliExpress avec son premier marché en streaming live pour la France

BERLIN, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CHiQ (« la marque ») du groupe Changhong a récemment annoncé l'ouverture de ses boutiques en ligne sur AliExpress, un service mondial de vente au détail en ligne basé en Chine et appartenant au groupe Alibaba, qui vise à étendre ses canaux de vente au détail en ligne en Europe. Les nouveaux magasins pour les marchés français et espagnols permettent aux clients de ces deux pays d'acheter les derniers produits de CHiQ, notamment des téléviseurs et des réfrigérateurs, en visitant la plateforme AliExpress.