Chroma lance une nouvelle alimentation bidirectionnelle en courant continu 2 en 1 avec charge régénératrice

TAOYUAN, Taïwan, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- CHROMA ATE lance les sources DC bidirectionnelles de la série 62000D, d'une puissance nominale 18 kW (0-600 V/0-120 A) .

Ces alimentations, format 3 U/19'', sont particulièrement compactes au regard de la puissance proposée. Cette série fonctionne dans les deux quadrants, permettant à la fois une génération DC mais également un mode charge électronique régénérative. L'énergie absorbée est réinjectée dans le réseau avec un rendement de conversion allant jusqu'à 93 % et peut fonctionner en mode de tension, courant ou puissance constante. Comparé à l'utilisation combinée d'une l'alimentation et d'une charge classiques, l'alimentation 62000D permet de gagner de l'espace, de réduire les pertes d'énergie et la dissipation de chaleur, sans compter la simplification du câblage et de la configuration.

La source Chroma 62000D permet également de fonctionner comme un simulateur de batterie. À l'aide d'une interface graphique, il est possible de simuler des conditions de charge (SOC) ou simuler le fonctionnement I/V spécifique à la batterie pour conduire des tests de charge/décharge, tester des chargeurs ou bien encore des moteurs électriques.

Grace à un écran tactile intuitif et une interface de commande intelligente, il est possible de réaliser ces tests plus rapidement et plus simplement.

Les sources d'énergie renouvelables utilisée pour le photovoltaïque, le véhicule électrique, la pile à combustible et la batterie sont les grandes tendances du marché ayant pour vocation de à remplacer les sources d'énergie traditionnelles.

Avec l'adoption massive des véhicules électriques dans le monde et la demande croissante de batteries de stockage d'énergie pour les réseaux électriques, les offres de stockage d'énergie distribué pour les micro réseaux ont des cycles de commercialisation de plus en plus court.



La conception bidirectionnelle des dispositifs de conversion d'énergie implique que les batteries présentent un rendement élevé, une conversion haute tension et forte puissance, nécessitant ainsi de prévoir des tests de simulation de batteries.

Applications

Charge/décharge, durée de vie incluant les tests BOBC, DC-DC et PCS

Convertisseur DC/AC avec retour d'énergie

Compatibilité aux normes LV123 et LV148 pour le test automobile

Simulation I – V pour le stockage d'énergie, de la batterie et de la pile à combustible pour les micro réseau

stockage d'énergie, de la batterie et de la pile à combustible pour les micro réseau Simulation de la puissance des batteries pour tester le groupe motopropulseur et les systèmes auxiliaires tels que les véhicules électriques et les scooters électriques, les chariots élévateurs et les navires

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1170656/logo_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.chromaate.com



SOURCE Chroma ATE Inc.