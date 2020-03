Cleanfox favorise le développement durable et lutte contre la pollution numérique grâce à un partenariat avec WeForest

De nouveaux clients soutiennent le programme de reboisement pour freiner le changement climatique mondial

PARIS, 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- Cleanfox, une application gratuite qui élimine rapidement, intelligemment et en toute sécurité les e-mails inutiles de votre boîte de réception, acte fermement son engagement vis-à-vis de la lutte contre la pollution numérique. Les fervents militants écologistes peuvent désormais faire davantage pour l'environnement, la Terre et sa population grâce aux projets de restauration des forêts de WeForest en Zambie et en Tanzanie, en téléchargeant simplement l'application et en faisant un mouvement de balayage pour se désabonner.

Edouard Nattée, CEO et cofondateur, a déclaré : « Nous avons constaté que 60 % des e-mails ne sont pas ouverts, soit une empreinte carbone de 1,5 million de tonnes de CO2. À notre ère numérique, nous avons besoin de changements et de pratiques durables pour lutter contre la pollution numérique, y compris au niveau de nos comportements. Nous devons commencer par comprendre l'impact de la consommation numérique, y compris la quantité d'énergie utilisée pour stocker et accéder à notre contenu et à nos données. Nous assistons à une augmentation du nombre de clients éco-actifs qui insistent pour travailler avec des entreprises qui ont des politiques raisonnables en matière d'écologie. C'est ce qui rend notre travail avec WeForest si spécial car il fait partie intégrante de notre mission de réduction de l'empreinte carbone du numérique. Nous fournissons à nos clients les outils adéquats pour lutter contre le changement climatique, en leur offrant un aperçu en direct du programme de restauration environnementale. »

WeForest travaille avec les communautés locales sur la restauration des forêts. Il ne s'agit pas de seulement « planter un arbre », cela inclut une régénération naturelle assistée (RNA) qui implique la protection et la culture des plantules sauvages et une méthode appelée l'agroforesterie, qui combine l'agriculture et les arbres. Elle présente de nombreux avantages pour l'environnement, la Terre et la population, car les arbres qui se situent dans les fermes mais aussi leurs environs peuvent donner aux agriculteurs des sols plus sains et des rendements plus élevés, en plus de créer des foyers vitaux pour la faune et la flore. C'est une relation symbiotique dans laquelle les racines des arbres pénètrent profondément dans le sol, libérant du carbone indispensable dans le sol. Il effectue ensuite le cycle des nutriments et lie le sol, empêchant l'érosion par le vent ou la pluie.

Jessica Chalmers, Director of Partnerships, WeForest, a ajouté : « En moyenne, l'activité humaine injecte environ 43 milliards de tonnes de CO2 dans l'air chaque année. Pour agir sur le climat, nous devons réduire nos émissions. C'est là que les solutions comme celles créées par Cleanfox interviennent. Et nous devons aller plus loin, nous devons éliminer le CO2 de l'atmosphère et les arbres sont notre solution la plus efficace. Nous avons besoin de toutes les solutions qui abordent l'ensemble du cycle du carbone. »

Cleanfox a supprimé plus de 2 milliards d'e-mails, ce qui représente plus de 20 000 tonnes d'émissions de CO2 évitées.

SOURCE Cleanfox