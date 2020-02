ClearMacro annonce la réalisation d'un investissement par BCI

LONDRES, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- ClearMacro Ltd , (« CM »), prestataire indépendant d'analyses de placements basé au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui la réalisation d'un investissement par des sociétés affiliées à la British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), l'un des plus grands gérants d'actifs du Canada avec 153,4 milliards de dollars canadiens d'actifs gérés en date du 31 mars 2019.

La direction et le personnel de CM conservent une participation majoritaire dans la société et le PDG, Mike Simcock, comme l'équipe de direction restent les mêmes. Le comité de CM accueille désormais un représentant de BCI. CM a continué à étendre ses capacités en 2019, avec un accroissement de sa base de talents, de l'éventail de ses partenariats de contenu et de ses clients institutionnels. Cette expansion devrait s'accélérer suite à l'investissement réalisé.

Mike Simcock (PDG de ClearMacro) a indiqué : « L'avenir à long terme de CM en tant que prestataire d'analyses de placements de qualité industrielle étant assuré, CM est prêt à devenir le leader du marché florissant de l'analyse des données dans le secteur des placements. Grâce à la solidité du capital de BCI, nous pourrons largement compléter notre équipe, renforcer notre présence géographique et élargir notre accès à d'autres partenaires et canaux.

» CM a pour mission d'équilibrer les règles du jeu de l'analyse de données pour les investisseurs professionnels en permettant aux investisseurs institutionnels d'accéder aux méthodes et outils efficaces employés dans le cadre des investissements quantitatifs systématiques. Les sociétés d'investissement ont besoin d'agir prestement pour développer des stratégies pérennes relatives aux données, notamment vu les changements rapides que connaît l'environnement macroéconomique sous-jacent, le changement de pertinence de différents ensembles de données et l'accélération des développements technologiques. Nous nous chargeons de la sélection et du traitement des données, et contribuons ainsi à transformer la surcharge de données en opportunité, permettant alors aux investisseurs d'utiliser de nouveau leur temps pour les prises de décisions liées aux placements.

» Cet investissement de BCI est une reconnaissance de la valeur de l'industrialisation des processus d'information et de prise de décision à une époque où l'ensemble de l'industrie est aux prises avec une compression des frais (résultant de la croissance des passifs et des faibles taux), mais aussi des opportunités sans fin en termes d'informations.

» Nous nous estimons vraiment privilégiés de collaborer avec une équipe interservices d'envergure internationale à BCI, tournée vers l'avenir et comprenant parfaitement qu'il est judicieux d'utiliser des techniques de pointe pour mieux réduire les risques liés aux investissements et améliorer les profils de rendement. Grâce au partenariat stratégique conclu avec BCI, CM occupera une position de premier plan pour fournir des plateformes clairement ouvertes permettant aux clients de construire leurs propres signaux et stratégies et de choisir les informations qu'ils souhaitent inclure pour prendre leurs propres décisions. »

Mihail Garchev (vice-président Gestion globale des fonds chez BCI) a déclaré : « Ces dernières années, BCI a fermement défini ses capacités d'investissements internes dans toutes les catégories d'actifs. Toutefois, nous nous évaluons et cherchons à nous améliorer en permanence. À cette fin, nous avons décidé d'accroître substantiellement nos capacités pour importer des stratégies et des outils de données de première qualité et soutenir les processus de prise de décision en matière d'investissement et de gestion des risques.

» Suite à nos recherches approfondies, nous sommes ravis de devenir un investisseur stratégique de ClearMacro et nous nous réjouissons de soutenir la société dans ses efforts pour profiter de l'opportunité importante qui se présente sur le marché. »

ClearMacro a été conseillé sur le plan juridique par Dentons (Royaume-Uni) et BCI par Latham & Watkins LLP.

Pour en savoir plus sur CM, rendez-vous sur https://www.clearmacro.com/

Pour en savoir plus sur BCI, rendez-vous sur www.bci.ca

SOURCE ClearMacro