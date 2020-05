ClimatePartner élargit son expertise en matière de protection du climat et de développement durable

- La croissance malgré l´actualité : l'extension stratégique de l'équipe et l'accent sur international

MUNICH, Allemagne, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- ClimatePartner continue à étendre son expertise en matière de protection du climat et embauche pour ceci des spécialistes renommés. Parmi les nouvelles recrues, entre autres, Craig Davis (52), ancien directeur de marketing chez Tesla Motors, et Philipp Wellbrock (37), expert en reporting des données climatiques et gestion de la chaîne d'approvisionnement durable. Au total, l'équipe de ClimatePartner s'agrandit de plus de 40 % par rapport au début de l'année, pour 80 collaborateurs actuellement. A présent, elle dispose du savoir-faire complémentaire dans les domaines des stratégies de mobilité, du reporting des données climatiques et de la gestion de l'environnement, de l'Ecodesign et de l'efficacité des ressources.

L'élargissement tend à l´international : nos experts travaillent en anglais, français, italien, portugais, espagnol, suédois ainsi que chinois (mandarin) et russe dans nos bureaux en Allemagne, en Autriche et en Suisse et s'occupent de plus de 2 500 entreprises en 35 pays.

Craig Davis se charge de la direction du développement commercial et des activités de distribution aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il dispose d'une longue expérience dans le secteur de la mobilité auprès des marques telles que BMW et MINI. Il a participé activement au lancement de Tesla Motors sur le marché européen. Philipp Wellbrock vient du DFGE, Institute for Energy, Ecology and Economy, où il soutenait les entreprises pour leur reporting CDP. C'est ce qu'il va poursuivre avec une équipe spécialement créée pour développer en outre les domaines des Science-based Targets et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Nous allons également développer la ClimatePartner Academy, qui est devenue une « institution » pour les entreprises en matière de communication au sujet de la protection du climat. Désormais, les webinaires ont lieu en allemand et en anglais tous les mois, en raison d´une demande soutenue. Des webinaires d'approfondissement spécifiques complètent les évènements en ligne toujours gratuits.

L'agrandissement de l'équipe et des domaines d'activité sera complété par des investissements accrus dans le développement des produits en rapport avec les services informatiques et la protection climatiques fondée sur l'informatique.

Moritz Lehmkuhl, fondateur et directeur général de ClimatePartner: « Le fait que nous pouvons nous agrandir en dépit de la tendance générale, aussi bien en termes d'expertise et de savoir-faire que de notre portée internationale, ne va pas de soi et nous remplit de fierté. De plus en plus d'entreprises semblent comprendre l'importance de la protection du climat intégré dans le contexte économique difficile actuel. Nous sommes à leur disposition en tant que partenaire et compagnon et proposons une gamme de services innovants de qualité supérieure. »

