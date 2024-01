CLOU signe un bon de commande portant sur un système de stockage d'énergie par batterie d'une capacité de 480 MWh avec Stella

NEW YORK, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- CL Energy Storage Corporation (CLOU) a signé un bon de commande avec Stella Energy Solutions LLC (Stella), un acteur majeur indépendant dans la production d'énergie de stockage par batterie sur le marché américain. Conformément à cet accord, CLOU fournira à Stella environ 480 MWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie en conteneurs, ainsi que 200 MW de PCS Skid, afin de soutenir la croissance rapide de leurs projets d'énergie propre.

CLOU and Stella unite to power the future of clean energy

Implantée à The Woodlands, au Texas, aux États-Unis, Stella se positionne en tête de l'industrie de l'énergie propre à grande échelle, menant le développement et la construction de projets d'infrastructure de stockage d'énergie et solaire qui transforment le paysage de la production électrique américaine. Avec un historique remarquable, l'équipe de Stella a réussi à concevoir, construire et exploiter plus de 2 GW/4,4 GWh de projets de stockage d'énergie à grande échelle dans la région, établissant de nouveaux standards en termes de résilience et d'innovation au sein de l'industrie. Leur engagement inébranlable en faveur de la transition vers des sources d'énergie plus propres et efficaces a solidifié leur position de leader dans ce domaine.

Zhou Han, directeur général de CLOU Energy Storage Product Company, a souligné que Stella, en tant qu'entreprise dédiée à la promotion de solutions d'énergie renouvelable, bénéficie d'avantages en termes de ressources abondantes et d'une expérience opérationnelle sur le marché américain du stockage d'énergie. Cette collaboration représente une étape cruciale pour CLOU sur le marché américain et contribuera à l'introduction de produits de stockage d'énergie de pointe dans la région, soutenant ainsi la transition du marché local vers des sources d'énergie propres.

Gabe Costello, vice-président principal de l'exécution des projets chez Stella, est d'avis que CLOU, en tant que société technologique énergétique faisant partie du groupe Fortune 500 Midea, possède non seulement une vaste expérience dans l'industrie de l'énergie, mais également des compétences solides en recherche et développement, ainsi qu'une équipe professionnelle dédiée au service après-vente. Leur équipe a démontré son succès dans la conception et la mise en service de solutions complètes de systèmes de stockage d'énergie et de services personnalisés. Cette collaboration continue assurera le succès des opérations et la réalisation de la pleine valeur des projets de stockage d'énergie.

CLOU a établi des accords de coopération stratégique avec plusieurs entreprises leaders de l'industrie, Stella inclus, dans le but de favoriser le développement des activités de stockage d'énergie en Amérique et même à l'échelle mondiale. Avec pour mission de rendre les services énergétiques plus pratiques et de contribuer à un monde plus propre, CLOU s'engage à placer les clients au centre et à fournir des produits et services de stockage d'énergie de pointe afin de permettre la réalisation de la valeur dans divers scénarios de stockage d'énergie, soutenant ainsi la transition vers une énergie propre en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale.