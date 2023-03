COMPRESSPORT® PRÉSENTE TROIS NOUVEAUX MANCHONS DE COMPRESSION

GENEVE, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Depuis 2008 COMPRESSPORT® a constamment amélioré ses manchons de compression apportant des nouvelles technologies pour toujours plus de soutien, de légèreté et de confort.

Cette saison COMPRESSPORT® propose 3 nouveaux modèles pour continuer à accompagner et optimiser les performances de chaque athlète.

R2 3.0

Augmenter la stabilité et réduire les ondes de chocs

Compression multi-graduelle exclusive sans couture, tissu à séchage rapide et languette K-Protect spécialement conçue pour réduire les chocs.

Des nouvelles technologies encore plus révolutionnaires.

Le nouveau tissage 3D active les récepteurs proprioceptifs : équilibre et la stabilité renforcés, notamment en descente

Des zones ciblées pour stimuler la microcirculation et réduire de l'inflammation : risque de tendinites et périostites limité et circulation lymphatique améliorée.

La compression ciblée sur les mollets aide à absorber les chocs et réduire les vibrations : Casse musculaire, fatigue et crampes repoussés.

8 couleurs, 4 tailles – PPC : 40€

R2 AERO

Développé et testé en soufflerie, ce manchon aérodynamique est conçu pour les épreuves de triathlon

Le tissage structuré et innovant à l'avant du manchon permet de créer artificiellement des micro-turbulences à l'avant de la jambe : la trainée aérodynamique est améliorée et l'athlète pénètre mieux dans l'air.

Un test comparatif manchon R2 AERO vs absence de manchon a révélé́ une économie de 9 à 10 watts, soit +/- 1 sec par km parcouru.

Les bandes de ventilation à l'arrière gardent le mollet au frais, même lorsque la chaleur est élevée.

Le tissage léger offre un grand confort et un soutien optimal.

2 couleurs, 4 tailles – PPC : 65€

R2 OXYGEN

Conçu pour les épreuves rapides et les conditions de chaleur extrêmes ce manchon de 15g seulement est le plus léger du marché

Ce nouveau R2 Oxygen est toujours ultra léger, hyper ventilé, incroyablement soyeux, et épouse et maintient le mollet tel une seconde peau.

Les panneaux de maillage respirant sèchent rapidement assurant une ventilation à 360°.

Les fibres ultrafines conservent toutes les propriétés de la compression et fournissent un soutien et une protection sans faille aux muscles stratégiques des mollets tout en limitant les oscillations et lésions musculaires.

Le modèle 2023 propose des bandes de ventilation progressivement espacées pour suivre les muscles au fur et à mesure qu'ils gonflent lors de l'effort. Cela favorise un enfilage rapide, une foulée optimale et un grand confort.

2 couleurs, 4 tailles – PPC : 50€

Disponibles en ligne www.compressport.com et en magasins à partir de : mars 2023

A PROPOS DE COMPRESSPORT®

Issue du monde médical, COMPRESSPORT® est née en Suisse, du désir de proposer une gamme de vêtements de compression haute performance à tous les sportifs.

COMPRESSPORT®, leader sur le marché, soutient vos muscles, pour vous apporter protection, thermorégulation et technologies de pointe.

Un savoir-faire et une expertise uniques grâce à une équipe Body Science pour une compression de précision suisse.

COMPRESSION 2023 :

https://drive.google.com/drive/folders/1_3wHSTP9nUmU2PoZa73YpQ9Y53cs96H9?usp=sharing

Liens photos HD :

PICTURES - Google Drive

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013158/R2_3_0.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013144/R2_AERO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2013143/R2_OXYGEN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013142/COMPRESSPORT_logo.jpg

Contact:

Valérie Laur

[email protected]

SOURCE COMPRESSPORT