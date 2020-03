Conco Systems SPRL a été nommé pour le prix EDF de l'innovation nucléaire

Conco Systems SPRL est un fournisseur qualifié d'EDF dans le domaine nucléaire et la technologie de Conco permet aux centrales électriques, aux raffineries et aux installations de production industrielle d'améliorer leur rentabilité, leur productivité et leur fiabilité grâce à une plateforme intégrée unique de produits et de services pour le nettoyage des tubes des condenseurs et échangeurs thermiques.