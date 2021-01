Coolmic lance 'Coolmic Unlimited', un système d'abonnement pour profiter pleinement de la lecture de mangas en ligne

Lancé en 2018, Coolmic est un site proposant en ligne des animés et des mangas (bandes dessinées japonaises) populaires au public anglophone et francophone. Jusqu'à présent, l'achat de tickets était nécessaire pour accéder à la plupart des contenus. Désormais, outre le système de tickets prépayés, Coolmic a lancé un système d'abonnement mensuel, permettant ainsi aux utilisateurs de lire autant qu'ils le souhaitent pour un tarif mensuel fixe. Les mangas inclus dans le catalogue d'abonnement sont des titres publiés par WWWave Corporation. Les différents genres incluent Shôjo (amour et romance), Seinen (suspense et mystère), ainsi que des genres plus adultes tels que Yaoi, Hentai et Teens Love, qui constituent des catégories particulièrement populaires sur Coolmic. À ce jour, plus de 400 titres sont inclus dans le catalogue Unlimited sur le site français. Et il est prévu d'ajouter encore plus de contenu !