COVID-19: QIMA annonce un service d'inspection qualite gratuit en Chine pour les masques et l'equipement medical

Depuis le début de l'épidémie en début d'année, les besoins en équipements de protection personnelle (PPE) se sont accrus à mesure que les cas d'infection augmentaient. Des marques comme Zara, Gap, Hanes and LMVH ont réagi en adaptant leurs chaînes d'approvisionnement pour répondre aux besoins, et les commandes aux usines Chinoises ont explosé.

Gérer un accroissement aussi soudain de la production est un défi à la fois pour les acheteurs et pour les usines, d'autant que le besoin de livraison rapide ne doit pas faire baisser les exigences de qualité et conformité pour des produits aussi sensibles.

Les inspections qualité de QIMA ont lieu en usine avant l'expédition, et incluent l'envoi d'un inspecteur qualifié sur site pour vérifier la qualité de fabrication, contrôler les quantités, l'emballage, l'étiquetage et assurer que l'usine possède les certificats et licences nécessaires pour ces produits.

« Dans cette période difficile, nos équipes et nos clients sur tous les continents sont impactés par l'épidémie de COVID-19, et en tant que citoyens du monde nous voulons prendre notre part de l'effort collectif, même modestement » déclare Sébastien Breteau, le PDG et fondateur de QIMA. « Nous avons vu la demande pour faire fabriquer des masques et équipements médicaux exploser ces dernières semaines. Il est important que la qualité de ces produits soit vérifiée, et nous pensons qu'offrir nos services d'inspections en Chine gratuitement à ceux qui en ont besoin est la bonne chose à faire. »

A propos de QIMA

QIMA (www.QIMA.com) est un leader des services de contrôle qualité et conformité dans les chaînes d'approvisionnement, aidant plus de 8000 marques, distributeurs et importateurs à sécuriser et améliorer leurs produits et fournisseurs.

QIMA associe une expertise terrain en inspection qualité, audit fournisseur, certification et test laboratoire dans 85 pays avec une plateforme digitale qui apporte visibilité et fiabilité aux données de qualité et conformité.

Pour nos clients dans plus de 120 pays qui utilisent la plateforme QIMA et bénéficient d'une assistance 24/24 en 20 langues, nous sommes « Vos Yeux dans la Supply Chain™ ».

Contact: Mathieu Labasse, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1139240/QIMA___free_inspections___China.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1139241/QIMA_Logo.jpg



Liens connexes

http://www.QIMA.com



SOURCE QIMA