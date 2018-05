Crowe Horwath présente les résultats de la 5e édition des Trophées de la Maîtrise des Risques : le jury présidé par Louis Schweitzer décerne le Grand Prix à Michelin

Louis Schweitzer, Président du jury a remis le Grand Prix à MICHELIN, représenté par Jean-Dominique Sénard, Président du groupe (vidéo intervention JD Sénard)

« Je tiens à féliciter les équipes de Michelin » explique Jérôme Soual, Managing Director Risk Consulting en France « qui a démontré l'attention portée par les dirigeants aux enjeux de simplification de leur approche et leur capacité à évoluer au même rythme que la transformation de leur entreprise »

Le jury a également choisi de récompenser RENAULT pour la Meilleure contribution de la Gestion des Risques, représenté par Thierry Bolloré, Directeur Général Adjoint du groupe (vidéo intervention T Bolloré) et GRDF pour la Meilleure contribution du Contrôle Interne, représenté par Edouard Sauvage, Directeur Général.

Pour Jonathan Burnett, CEO Global Risk Consulting, « La tentation est grande pour les techniciens de la maîtrise des risques de se réfugier derrière les pratiques traditionnelles sans s'adapter à la nouvelle réalité opérationnelle des dirigeants. Pourtant les lauréats de ces Trophées nous démontrent que le contraire est aussi possible »

