Crypto.com lance la version française de son application et de sa plate-forme d'échange de crypto-monnaies

Depuis le déploiement en avril dernier de la carte Crypto.com dans 31 pays européens, Crypto.com a connu une forte croissance du nombre d'utilisateurs sur tout le continent. L'application Crypto.com a atteint le top 50 des téléchargements dans la catégorie Finance en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, où sa popularité continue de croître grâce à des avantages incomparables - des tarifs compétitifs, des reversements "cashback" inégalés (pourcentage sur le montant des achats effectués avec la carte Crypto.com sous la forme de jetons CRO), ou encore la possibilité d'acheter des cartes-cadeaux avec des crypto-monnaies auprès des plus grandes marques présentes en Europe. L'équipe a renforcé sa position en matière de conformité réglementaire pour le traitement des paiements complexes au sein de l'écosystème crypto. De plus, la mise en place de communautés locales couvrant la plupart des langues européennes va permettre d'obtenir des retours clients instantanés et de faciliter les échanges avec le service support.

Eric Anziani, COO de Crypto.com a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée du choix de la langue française pour le lancement de la première version de notre application et de notre plate-forme d'échange en langue locale, soulignant ainsi l'avancée de notre vision d'accélérer l'adoption des crypto-monnaies. La communauté crypto francophone est très dynamique, en particulier dans la finance décentralisée (DeFi), un secteur en pleine croissance. La France abrite également de grands innovateurs et des partenaires comme la société Ledger. Attendez-vous à voir bientôt de nouvelles versions de notre application et de notre plate-forme Exchange dans différentes langues car nous travaillons de façon à ce qu'il y ait des crypto-monnaies dans chaque portefeuille ».

La version française de l'application Crypto.com et Crypto.com Exchange sont disponibles dès maintenant. Crypto.com fournira un support en français à la communauté, via la messagerie sécurisée Telegram : https://t.me/Cryptocom_FR

À propos de Crypto.com

Crypto.com a été fondé en 2016 à partir d'une conviction simple : il est un droit fondamental pour chacun de pouvoir contrôler son argent, ses données et son identité. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs sur sa plate-forme aujourd'hui, Crypto.com offre une véritable alternative aux services financiers traditionnels, transformant progressivement sa vision "des crypto-monnaies dans chaque portefeuille de placements" en réalité. Crypto.com possède de solides références en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité : elle est la première société de crypto-monnaie à avoir obtenu les certifications ISO/IEC 27701:2019, CCSS Level 3, ISO27001:2013 et PCI:DSS 3.2.1, Level 1 compliance. Crypto.com a son siège à Hong Kong et compte une équipe de plus de 500 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.crypto.com.

