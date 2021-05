Cynosure annonce l'ouverture officielle de son centre expérimental ultramoderne à Londres

« En tant que leader mondial de l'esthétique, Cynosure s'engage non seulement à poursuivre sans relâche l'innovation, mais aussi à assurer le succès et l'avancement de ses clients qui s'efforcent de faire ressortir la belle énergie de chacun de leurs patients » a déclaré Todd Tillemans, directeur général de Cynosure. « Le nouveau centre offre un espace véritablement unique pour la collaboration avec nos partenaires, où nous pouvons faciliter des opportunités d'éducation, de formation et de recherche sans précédent. C'est un autre exemple de notre engagement envers le succès global de nos partenaires et de notre esprit pionnier dans le domaine de l'esthétique. »

Le nouveau Centre expérimental Cynosure est la manifestation physique de cet engagement, permettant à chacun de découvrir les meilleures innovations énergétiques pour le visage et le corps dans des salles de traitement haut de gamme. L'espace de travail multifonctionnel présentera la technologie de pointe et le portefeuille complet d'appareils de Cynosure, notamment TempSure® avec FlexSure™, Potenza™, PicoSure® et StimSure®, ainsi qu'un aperçu des coulisses des nouvelles technologies brevetées et d'un solide portefeuille d'innovations de pointe. L'espace de 5 000 pieds carrés servira également de centre de recherche clinique pour développer davantage de régimes de soins et de protocoles de traitement de premier ordre.

« Nous sommes ravis d'ouvrir nos portes au Centre expérimental Cynosure », a déclaré Sandi Peterson, associée opérationnelle chez Clayton, Dubilier & Rice et présidente du conseil d'administration de Cynosure. « Nous sommes convaincus que les nouvelles installations ultramodernes et l'environnement collaboratif aideront non seulement les prestataires à obtenir les meilleurs résultats possibles pour les patients, mais aussi à susciter de nouveaux niveaux d'objectifs et de passion dans l'industrie de l'esthétique ».

Pour en savoir plus sur Cynosure et son portefeuille de solutions, visitez www.cynosure.com .

À propos de Cynosure

Leader mondial dans le domaine de l'esthétique médicale, Cynosure développe, fabrique et commercialise des systèmes de traitement esthétique permettant aux chirurgiens plastiques, dermatologues et autres praticiens médicaux de réaliser des actes non invasifs et peu invasifs pour revitaliser la peau, effectuer des traitements d'épilation et de remodelage du corps ou des soins dédiés aux femmes, traiter des lésions vasculaires et des problèmes de pigmentation bénins, éliminer des tatouages multicolores, réduire la graisse par lipolyse laser et réduire la cellulite. Le portefeuille de produits de Cynosure est composé d'un large éventail de sources d'énergie : laser Alexandrite, à diode, Nd : YAG, picoseconde, à colorant pulsé, laser à commutation Q et à lumière pulsée intense, et technologie RF. Les produits Cynosure sont distribués dans le monde entier sous les marques Cynosure, Palomar, ConBio et Ellman, soit directement aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, au Japon et en Corée, soit par des distributeurs internationaux dans environ 130 autres pays. Pour en savoir plus sur l'entreprise ou ses produits, visitez le site web de Cynosure à l'adresse www.cynosure.com .

Contacts pour les médias :

Rachel Taylor

+44 7890 711037

[email protected]

Holly Lillington

+44 7890 711037

[email protected]

