Davide Molho, D.M.V., rejoint Viroclinics Biosciences au poste de président-directeur general

Dr Molho rejoint Viroclinics après avoir quitté Evolution Research Group où il occupait le poste de PDG. Avant de rejoindre ERG, il a travaillé pendant près de deux décennies chez Charles River Laboratories, occupant récemment le poste de président et directeur d'exploitation de la société mondiale. En tant que PDG de Viroclinics, Dr Molho dirigera la société à travers sa prochaine phase de croissance, en se concentrant spécifiquement sur la diversification des revenus dans les domaines thérapeutiques nouveaux et adjacents, ainsi que sur la poursuite de son expansion stratégique par le biais d'acquisitions.

« Les capacités de leadership mondial de Davide, sa vaste expertise opérationnelle au sein des grandes sociétés et ses antécédents impressionnants en matière de fusions-acquisitions seront d'excellents atouts pour Viroclinics alors que nous visons à accélérer davantage notre croissance », a déclaré Bob van Gemen. « Je suis ravi de transmettre le poste de PDG à Davide, et je suis convaincu que Viroclinics, nos clients et les communautés que nous servons bénéficieront de son expérience et de sa vision. »

« Bob a accompli un travail extraordinaire en orientant le parcours de Viroclinics vers une organisation de recherche clinique leader sur le marché », a déclaré Davide Molho. « Je suis ravi de rejoindre une organisation opérant à l'avant-garde des défis mondiaux en matière d'immunologie. Je suis également impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour tirer parti du leadership du marché de la société et guider l'entreprise tout au long de sa prochaine phase de croissance. »

Viroclinics Biosciences est un leader mondial dans le domaine des services de laboratoire et des tests de virologie, avec des laboratoires en Europe et en Chine, ainsi qu'un réseau mondial d'installations de traitement dans 20 pays qui effectuent des essais dans le monde entier. La société continuera de se concentrer sur les nouveaux développements du marché, les projets liés à la virologie et les essais cliniques. Les cibles de virologie sont les suivantes : COVID-19, grippe, virus respiratoire syncytial, virus de l'hépatite B, virus du papillome humain et polio. Parallèlement, Viroclinics se réjouit des perspectives de ses candidatures naissantes dans les domaines de la thérapie génique et de l'immuno-oncologie. Pour accélérer davantage la croissance, plusieurs initiatives d'entreprise seront étudiées, y compris des partenariats stratégiques et des acquisitions.

« Davide apporte un historique de leadership et de création de valeur pour les actionnaires dans les organisations de recherche sous contrat mondiales, et nous sommes très heureux de bénéficier d'un cadre dirigeant aussi prestigieux pour diriger la prochaine phase du parcours de Viroclinics », a déclaré Thomas Tarnowski, membre du conseil d'administration de Viroclinics et directeur général de Summit Partners. « Nous pensons que l'ajout de Davide à l'équipe déjà forte positionne l'entreprise de manière idéale pour continuer à tirer parti de l'élan impressionnant créé par Bob et l'équipe de Viroclinics au cours de la dernière décennie. »

Viroclinics Diagnostic Laboratory est une organisation de recherche contractuelle de premier plan dans le domaine de la virologie, au service de la communauté biopharmaceutique avec un large éventail de services de diagnostic préclinique, clinique (moléculaire avancé), de développement d'essais et de logistique d'essais cliniques. Opérant à l'échelle mondiale, Viroclinics est le laboratoire de test de virologie préféré de plusieurs des 10 plus grandes sociétés biopharmaceutiques. La vaste expérience de Viroclinics en matière d'études cliniques et précliniques sur les virus, y compris sa spécialité dans les virus respiratoires, place la société au premier plan pour soutenir le développement de vaccins, d'anticorps et de composés antiviraux ciblant les maladies infectieuses virales. Basée à Rotterdam, Rijswijk et Schaijk (Pays-Bas), Viroclinics emploie plus de 270 scientifiques et experts techniques dévoués et bien formés.

