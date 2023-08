DAZN FAIT SES DÉBUTS EN FRANCE PAR LE BIAIS D'UN ACCORD DE DISTRIBUTION CO-EXCLUSIF AVEC LA CHAÎNE CANAL+ LIGUE 1

DAZN lance un service localisé avec les deux meilleurs matchs de Ligue 1 Uber Eats par semaine via la distribution de Canal+ Ligue 1

Les abonnés à DAZN peuvent regarder la Ligue 1, la Juliper League belge, la Ligue des champions féminine de l'UEFA et plus encore sans autre souscription et sur plusieurs appareils – téléviseurs intelligents, téléphones mobiles et consoles de jeux

Les fans peuvent accéder à DAZN via des magasins d'applications, des téléviseurs intelligents et d'autres canaux de distribution pour une offre de lancement à 9,99 € par mois seulement (14,99 € par la suite)

L'expansion de DAZN sur le marché français est soutenue par un accord de distribution et de marketing avec Canal+

DAZN 1 sera disponible sur Canal+ en tant que chaîne linéaire mettant en vedette la Juliper League belge, la Ligue des champions féminine de l'UEFA, la boxe et les sports de combat

La France sera le septième marché européen clé dans lequel DAZN aura une présence nationale significative, rejoignant la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni

LONDRES et PARIS, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- DAZN Group, la première plateforme mondiale de streaming et de divertissement sportif, fait ses débuts aujourd'hui en France en offrant l'accès aux matchs de la Ligue 1 Uber Eats via la chaîne Canal+ Ligue 1, après avoir conclu un partenariat de distribution stratégique et exclusif avec Canal+, le principal opérateur de télévision payante haut-de-gamme en France.

Le lancement de DAZN en France est une nouvelle étape de la stratégie de croissance de l'entreprise, qui lui donne accès à l'un des plus grands marchés médiatiques au monde et à un ensemble de consommateurs de plus en plus connectés numériquement. La France sera le septième marché européen clé dans lequel DAZN aura une présence nationale significative, et le onzième au niveau mondial, alors qu'elle cherche à accroître sa base de plus de 60 millions d'utilisateurs totaux.

Les abonnés français de DAZN pourront accéder à de l'excellent contenu sous la forme des meilleurs matchs de Ligue 1 de football tout au long de la saison sur Canal+ Ligue 1, à raison de deux par semaine, sans avoir à s'abonner à un autre service. De plus, en tant que partenaire mondial de la NFL, les clients auront la possibilité d'ajouter le NFL Game Pass – le seul moyen d'accéder à chaque match de la NFL, y compris aux éliminatoires et au Super Bowl – à leur forfait d'abonnement.

Les clients pourront également accéder à DAZN via des achats d'applications sur mobile, téléviseur intelligent et d'autres appareils. L'application DAZN sera disponible dans le service myCanal au fil du temps, et DAZN annoncera d'autres accords de distribution locale en temps voulu.

DAZN lance également une chaîne linéaire, DAZN 1, qui sera groupée avec Canal+, atteignant 1,2 million d'abonnés et donnant accès à des contenus de qualité tels que la Ligue des champions féminine de l'UEFA, la Juliper Pro League belge et les meilleurs matchs de boxe et de combat. Canal+ mettra également en place un important partenariat marketing pour promouvoir DAZN, son contenu, ses produits et ses services.

Shay Segev, PDG de DAZN Group, a déclaré : « DAZN est incroyablement enthousiaste à l'idée de son lancement en France, et plus particulièrement de pouvoir proposer directement des matchs de Ligue 1 Uber Eats à nos clients via Canal+ Ligue 1. Nous lorgnons sur le marché français depuis un certain temps, car nous pensons qu'il existe un énorme potentiel pour le contenu, les produits et les services de DAZN dans une économie médiatique et numérique aussi bien développée que celle-ci. En plus de fournir le contenu de qualité supérieure de DAZN via notre application localisée, comme les deux meilleurs matchs de Ligue 1 chaque semaine, nous proposerons une chaîne linéaire, DAZN 1, dans le cadre de notre accord avec Canal+. C'est le début d'une relation à long terme avec les fans français de sport, alors que nous cherchons à construire la plate-forme de divertissement sportif ultime et à obtenir plus d'accords de distribution. »

À propos de DAZN

DAZN est un service de streaming sportif de premier plan en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, au Portugal, au Japon, à Taïwan, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son large éventail de contenu comprend le football de haut niveau des compétitions les plus populaires au monde – la Bundesliga, la Premier League anglaise, la J.League, LaLiga, la Serie A et la Ligue des champions de l'UEFA, en plus des plus grands sports internationaux - Formule 1, NFL, NBA, MotoGP et l'UFC. DAZN est le seul endroit où les fans du monde entier peuvent regarder tous les matchs de la NFL en dehors de l'Amérique du Nord.

DAZN construit l'entreprise de divertissement sportif ultime où les fans du monde entier peuvent regarder, lire, parier, jouer, partager, socialiser, acheter des billets et des marchandises le tout au même endroit, avec un compte, un portefeuille et une application.

Pour plus d'informations sur DAZN, nos produits, notre personnel et nos performances, visitez dazngroup.com .

