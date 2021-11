De « fabrication » à « fabrication intelligente » -- L'industrie des véhicules électriques à énergie nouvelle du district de Gangbei, ville de Guigang, Guangxi, entre dans l'ère de l'intelligence

Cette usine intelligente, dont l'investissement total s'élève à 400 millions de RMB, couvre une superficie de 258 millions d'unités et n'a nécessité que 248 jours entre la pose de la première pierre en décembre 2020 et l'achèvement des travaux en septembre 2021. Grâce aux équipements avancés de traitement des tuyaux, de soudage et de processus d'assemblage de l'industrie, et grâce à la production intelligente et numérique de l'usine, la connectivité des informations en temps réel et le traitement automatique ont été réalisés dans les processus clés tels que la fabrication du cadre, le revêtement des pièces en fer et en plastique, la fabrication du moteur et l'assemblage complet de la moto. En outre, les équipements de production dans l'atelier ont été placés dans l'Internet des objets (IoT), ce qui peut non seulement améliorer l'efficacité, mais aussi réduire les coûts de main-d'œuvre.

Dans cette usine intelligente, la découpe, le pliage et le soudage automatiques sont réalisés dans la fabrication du cadre des motos électriques, qui sont surveillés par le système MES, de sorte que l'erreur de précision des produits finis est inférieure à 0,5 mm. Il est prévu d'équiper l'usine intelligente de 10 lignes de production automatiques pour le pré-assemblage synchrone, dont 5 ont été achevées jusqu'à présent. Grâce à ces lignes de production, une moto électrique peut être produite toutes les 30 secondes, ce qui permet aux produits de passer d'une « fabrication de masse » en termes de rendement à une « fabrication solide » en termes de qualité.

Ces dernières années, le district de Gangbei, dans la ville de Guigang (Guangxi), a saisi l'opportunité de développement offerte par la « Belt and Road Initiative », et a continué à optimiser l'environnement commercial, en prévoyant de construire une base de production de véhicules électriques à énergie nouvelle Chine-ANASE de 10 000 millions d'unités. Jusqu'à présent, près de 100 entreprises de véhicules électriques ont été introduites et plus de 50 entreprises de véhicules électriques ont commencé à fonctionner. Le Centre de test de qualité des produits de véhicules électriques à énergie nouvelle du Guangxi et l'Association de l'industrie des véhicules électriques du Guangxi ont été créés successivement. Une capacité de production annuelle de 4 millions de motos électriques à deux roues, de 500 000 véhicules électriques à trois roues et de 5 millions de pièces détachées a été mise en place, le taux de correspondance locale atteignant 80 %.

De janvier à septembre de cette année, la valeur de la production industrielle des entreprises de taille supérieure à la limite fixée dans le secteur des véhicules électriques à énergie nouvelle du district de Gangbei a augmenté de 37,9 % en glissement annuel. Les composants clés tels que les moteurs et les pièces en plastique sont continuellement vendus sur les marchés nationaux et de l'ANASE. En outre, le district de Gangbei a également créé « Marshal Travel », une marque locale de vélos électriques partagés, qui a été mise en service, et il prévoit de mettre en place plus de 500 000 vélos électriques partagés dans le Guangxi d'ici cinq ans, et de s'étendre à l'ensemble du pays à l'avenir.

Huang Yingmei, secrétaire du parti du district de Gangbei, a déclaré : « Nous ferons de notre mieux pour cultiver un pôle industriel de véhicules électriques à énergie nouvelle atteignant 100 milliards, et nous nous efforcerons d'atteindre l'objectif du projet "311" pour l'industrie des véhicules électriques pendant le "14e plan quinquennal", c'est-à-dire que 30 millions de véhicules électriques (ensembles d'accessoires) seront produits chaque année, pour atteindre une valeur de production de 100 milliards de RMB et des recettes fiscales de 10 milliards de RMB. »

