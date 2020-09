Debiopharm Reçoit Le Prix « Swiss Biotech Success Story 2020 » Pour Ses Réalisations Exceptionnelles Depuis Plus De 40 Ans

LAUSANNE, Suisse, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Debiopharm, (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique basée en Suisse, a annoncé aujourd'hui qu'elle était l'une des lauréates du prix 2020 Swiss Biotech Success Story pour ses réalisations exceptionnelles au bénéfice des patients. Chaque année, la Swiss Biotech Association récompense des entreprises ou des personnes du secteur de la biotechnologie en Suisse en fonction de facteurs de succès spécifiques. Debiopharm a été primée pour ses réalisations remarquables au cours du temps, dont la distinction « Breakthough Therapy » accordée par la Food and Drug Administration américaine au xevinapant, sa nouvelle thérapie pour lutter contre le cancer, (phase III, cancer de la tête et du cou), ses deux traitements de référence utilisés dans le monde entier– l'oxaliplatine (cancer colorectal) et la triptoréline (cancer de la prostate, puberté précoce centrale) –, un portefeuille en pleine expansion de traitements contre le cancer et les infections bactériennes, ainsi que plusieurs investissements récents dans des start-ups d'intelligence artificielle et de santé digitale.

Fondée il y a plus de 40 ans par Rolland-Yves Mauvernay et aujourd'hui dirigée par son fils Thierry Mauvernay, Debiopharm emploie, plus de 400 personnes de plus de 40 nationalités différentes, répartis sur ses deux sites situés à Lausanne (VD) et à Martigny (VS). Les activités de l'entreprise, outre le développement de médicaments, vont de la fabrication de molécules complexes et de la technologie de libération progressive à l'investissement stratégique dans la santé numérique qui améliorent l'expérience des patients et rationalisent la voie de la recherche clinique.

En soutenant ses membres sur un marché concurrentiel, la Swiss Biotech Association s'efforce de garantir des conditions-cadres favorables et de faciliter l'accès aux talents, aux nouvelles technologies et aux ressources financières. Debiopharm accepte cet honneur aux côtés d'autres lauréats de la Swiss Biotech Success Story 2020, notamment : Actelion, Helsinn, Venture Kick, >>Venture>>, Venturelab, et ainsi que le professeur (et prix Nobel) Werner Arber.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par la Swiss Biotech Association pour ce prix prestigieux. Nous savons que grâce à la recherche scientifique et à une collaboration fructueuse, nous pouvons apporter aux patients des innovations qui les aideront à survivre et à s'épanouir » a déclaré Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm « La Suisse possède tous les atouts pour former un important pôle biotechnologique qui crée des technologies perturbatrices pour les patients du monde entier ».

Debiopharm a pour objectif de développer, produire et s'investir dans des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie et les infections bactériennes. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

