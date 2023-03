Découvrez la culture et l'art captivants du Vietnam lors du festival de l'áo dài 2023

Le festival de l'áo dài 2023 de Hô Chi Minh-Ville invite les visiteurs du monde entier à découvrir la beauté de l'áo dài et la culture unique du Vietnam à travers des activités variées du 3 au 31 mars

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 3 mars 2023, le département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville ont officiellement débuté le 9e festival de l'áo dài. Le festival de cette année accueille des reines de beauté telles que mademoiselle H'Hen Nie (Miss Univers Vietnam 2017 et dans le top 5 de Miss Univers 2018), Annabelle Mae McDonnell (première dauphine de Miss Charm 2023), ainsi que Nguyen Huynh Kim Duyen (dauphine de Miss Supranational 2022). Elles seront accompagnées des icônes musicales Kyo York, Soobin, Nguyen Phi Hung et d'autres artistes de renom.

The Ao Dai parade with over 3,000 participants in Ao Dai Festival 2023

Le festival organise un défilé de mode exceptionnel avec plus de 500 mannequins, présentant 21 collections d'áo dài de créateurs célèbres tels que Si Hoang, Do Trinh Hoai Nam, Lien Huong, Trisha Vo, Viet Hung, Ao Dai Nam Tuyen, le créateur d'áo dài Trung Dinh, ainsi que Anna Hanh Le, Ella Phan et Ho Tran Da Thao, entre autres. Chacune de ces collections célèbre et rend hommage à l'identité culturelle unique et distinctive du Vietnam.

Le clou du festival a été la spectaculaire parade d'áo dài qui a eu lieu le 5 mars 2023. Plus de 3 000 participants y ont participé en costume traditionnel sur les principaux boulevards de la ville. Le défilé a présenté de nombreux modèles d'áo dài, des plus traditionnels aux plus modernes, qui incarnent l'esprit festif et valorisent le patrimoine du Vietnam.

Le festival de l'áo dài est un événement annuel important organisé à Hô Chi Minh-Ville depuis 2014. Il rend hommage à l'áo dài et à la riche culture du Vietnam. Au-delà de ce festival, Hô Chi Minh-Ville est une ville fascinante à découvrir, un mélange parfait de modernité dynamique et de tradition culturelle. Avec sa vie nocturne animée, sa cuisine de rue réputée et sa riche histoire, Hô Chi Minh-Ville est une destination idéale pour les touristes internationaux désireux de vivre une nouvelle expérience cet été. Grâce à un important réseau de vols directs reliant la ville à des destinations du monde entier, elle constitue également une porte d'entrée pour la poursuite de vos aventures au Vietnam et dans les pays voisins.

Pour plus d'informations, consultez le site suivant :

Site Web : http://lehoiaodaitphcm.com.vn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016564/The_Ao_Dai_parade_3_000_participants_Ao_Dai_Festival__1.jpg

SOURCE Ho Chi Minh City's Department of Tourism