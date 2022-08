Deezer définit le pouvoir de la musique dans une campagne captivante pour attirer la Gen Z

Le service mondial de streaming musical lance une campagne marketing 360° sur ses marchés clés, et met l'accent sur l'intensification des perceptions et des humeurs par la musique.

PARIS, le 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Deezer (DEEZR) se repositionne pour attirer des utilisateurs plus jeunes. Pour cela, une nouvelle campagne marketing a été lancée en France, en Allemagne et au Brésil, le 22 août 2022. L'agence française Buzzman, multi-primée, a été choisie pour être le partenaire de cette campagne et plus largement pour le développement de la marque.

Deezer présente de nombreux scénarios à l'aide des visuels captivants de la photographe Lou Escobar, qui au premier coup d'œil semblent ne pas raconter toute l'histoire. Le sens du scénario est révélé à travers la découverte de la musique qui l'accompagne, après avoir scanné le QR code placé sur l'image. Soit cette musique modifie le sens du scénario, soit elle l'accentue. Tout cela, avec une palette d'artistes iconiques ou des stars internationales, comme Edith Piaf et Dua Lipa, et des artistes locaux comme Heuss L'enfoiré, Jul, Die Prinzen et Vitor Kley.

"Une chanson a le pouvoir de changer la manière dont vous percevez le monde autour de vous. Deezer, the home of music, est le meilleur partenaire pour créer une ambiance dans toutes les situations de la vie de nos utilisateurs", a déclaré Elsa Batigne, VP Brand Marketing de Deezer. "En travaillant avec Buzzman, nous avons créé une campagne disruptive et captivante, où la musique donne vie aux images. Nous sommes impatients de voir nos utilisateurs interagir, jouer avec le concept et utiliser le pouvoir de la musique pour leur propre contenu."

Cette campagne d'affichage est déclinée aux formats 2M2, 8M2 et DOOH et visible en France et en Allemagne à partir du 22 août et jusqu'à la fin de l'année à travers plusieurs vagues. Des bâches installées à Paris et Lyon sont également visibles ainsi qu'un dispositif digital. La campagne est aussi déployée au Brésil en TV et digital. Un challenge TikTok sera également lancé dans lequel les utilisateurs montreront comment une chanson peut améliorer ou changer une situation.

À PROPOS DE DEEZER

Deezer est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de streaming musical au monde, proposant un catalogue de plus de 90 millions de titres disponibles dans 180 pays, fournissant un son HiFi sans perte, une technologie de recommandation innovante et des fonctionnalités qui redéfinissent l'industrie. Véritable home of music, Deezer réunit les artistes et les fans sur une plateforme mondiale et évolutive, afin de libérer tout le potentiel de la musique grâce à la technologie. Fondée en 2007 à Paris, Deezer est aujourd'hui une entreprise globale avec une équipe de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis, toutes réunies par leur passion pour la musique, la technologie et l'innovation. Deezer est cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : DEEZR. ISIN : FR001400AYG6) et fait également partie du nouveau segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques européennes à forte croissance, et de son indice associé.

À PROPOS DE BUZZMAN

Désignée "Best International Small Agency of The Year" en 2011 par Ad Age, "Agence de l'année" aux Effie France en 2016 et 2021, "Agence la plus Créative" en 2016, "Nouveau Modèle d'Agence Créative" (élue par les annonceurs) en 2017, "Agence de Publicité de la Décennie" en 2020 au Grand Prix des Agences de l'Année et "Agence Française la plus Créative" en 2019 selon l'étude BVA Limelight, Buzzman est une agence de publicité spécialisée dans la création de concepts innovants qui repoussent les frontières de la publicité traditionnelle. L'agence, multi-primée par les plus grands festivals internationaux (D&AD, Cannes Lions, Eurobest, EFFIE, Clio Awards…) et nationaux est reconnue comme l'une des plus créatives d'Europe.

