Delsey choisit Insider pour alimenter sa stratégie de personnalisation de l'expérience client en ligne

PARIS, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Delsey, le fabricant français de bagages et d'accessoires de voyage, dont les produits innovants ont transformé l'industrie mondiale des bagages, a sélectionné Insider pour personnaliser ses parcours clients en ligne. La marque internationale présente dans cent dix pays et sur les cinq continents, avec 6 000 points de vente dont 12 boutiques en France, décide ainsi d'accélérer sa stratégie e-commerce en misant sur l'expérience client.

Delsey souhaitait en effet améliorer l'expérience en ligne des clients nouveaux et récurrents, en personnalisant l'UX e-commerce sur son site Web pour améliorer ses taux de conversion. Pour atteindre ses objectifs marketing et commerciaux, Delsey s'est associé à Insider, la plateforme de marketing, pionnière sur l'omnicanal, afin d'offrir des expériences uniques pour ses clients.

En s'appuyant sur la technologie d'Insider, Delsey sera en mesure d'individualiser les expériences de chaque client grâce aux puissants outils offert par la plateforme Insider et alimenter par l'intelligence artificielle. L'entreprise compte ainsi augmenter de manière significative les taux de conversion ainsi que le panier moyen.

Parmi les possibilités offertes par Insider, Delsey pourra faire appel à un algorithme avancé offrant des recommandations produits personnalisées via une granularité de segmentation fine. Grâce à une intégration rapide, Delsey a déjà déployé la technologie Insider, les projets à venir portant principalement sur l'optimisation des revenus en lignes du site web ainsi que sur la réduction du taux de paniers abandonnés.

À propos d'Insider

Ayant recours à la segmentation prédictive alimentée par l'intelligence artificielle, la Growth Management Platform d'Insider permet aux spécialistes marketing et e-commerce de déployer des parcours utilisateurs personnalisés sur le web (desktop et mobile), les apps mobiles et les canaux publicitaires en ligne. Basée sur une couche de donnée unifiée, GMP est facile à déployer et simple d'utilisation, dispensant d'intégrations complexes et d'une trop grande dépendance aux équipes IT.

Insider figure au Gartner's Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 et est reconnu depuis 16 trimestres consécutifs comme Leader au sein du G2 GridⓇ for Mobile Marketing et Personalization , avec une moyenne de 4,7/5 basée uniquement sur ses avis clients.

Insider a la confiance de déjà plus de 800 marques mondiales , notamment UNIQLO, Singapore Airlines, Unilever, Santander, Media Markt , Marks & Spencer , Estée Lauder, Samsung , Toyota , Carrefour , Puma , GAP, Virgin , AVIS, Avon , Nissan , BBVA , IKEA , and CNN .

