Deporvillage fait confiance à Orisha | Openbravo pour renforcer sa stratégie omnicanale lors de son passage au commerce physique

BARCELONE, Espagne, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Deporvillage, leader européen du commerce électronique sportif, et Orisha | Openbravo avec son partenaire Practics, étendent leur partenariat pour soutenir le passage de l'enseigne sportive au commerce physique dans le cadre de sa stratégie omnicanale, en adoptant la solution Orisha | Openbravo dans ses magasins physiques.

Fondée en 2010, Deporvillage, enseigne du groupe JD Sports, est aujourd'hui un leader eCommerce spécialisé dans les produits de cyclisme, course à pied et activités de plein air dans le sud de l'Europe.

Orisha | Openbravo et son partenaire Practics Business Solutions ont accompagné Deporvillage depuis ses débuts, soutenant la croissance de l'entreprise jusqu'à devenir le leader européen actuel avec un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros en 2022, vendant ses produits sportifs dans le monde entier.

Deporvillage utilisait déjà Orisha | Openbravo comme plateforme centrale de commerce, assurant les processus clés tels que les achats, les ventes ou la facturation, ainsi que la logistique grâce à l'intégration de la plateforme eCommerce et divers opérateurs. Dans cette nouvelle phase, Orisha | Openbravo étend sa présence aux magasins physiques de l'enseigne, prenant en charge les processus d'encaissement, les retours, la gestion des stocks et les réapprovisionnements, ainsi que la gestion des prix et des promotions. Cette plateforme unique permet ainsi à Deporvillage de gérer toutes ses opérations, provenant de l'eCommerce et des magasins physiques en temps réel.

Actuellement, deux magasins sont ouverts en Espagne, à Alcorcón et à Grenade, avec de nouvelles ouvertures prévues pour 2024.

Selon José Pérez-Milá, co-PDG de Deporvillage, "Le défi d'une ouverture physique, alors que nous sommes déjà leaders sur le segment du sport en ligne, est un engagement ferme envers l'omnicanalité. La confiance en Orisha | Openbravo et Practics, et le fait d'avoir une solution différenciée pour nos magasins sur le marché d'aujourd'hui, ont rendu la décision évidente pour nous. Sa large fonctionnalité et sa facilité d'adoption nous permettent déjà de progresser avec succès dans notre plan prévu pour les magasins."

Quant à Mar Vieiro, la directrice des ventes pour l'Europe du Sud et l'Amérique latine chez Orisha | Openbravo, a souligné que, "Après tant d'années de relation fructueuse, nous sommes très fiers que Deporvillage ait décidé de continuer à nous faire confiance dans cette nouvelle étape, clé pour l'entreprise. Né en tant que pure-player et étant aujourd'hui un leader européen incontesté, sa décision de franchir le pas vers le monde physique est un autre exemple clair de l'importance des magasins physiques dans le succès des stratégies omnicanales des retailers et la nécessité de les préparer correctement, un domaine dans lequel Orisha | Openbravo a une proposition de valeur différentielle."

À propos de Deporvillage

Fondée en 2010 par Xavier Pladellorens et Àngel Corcuera, Deporvillage est le leader des magasins de matériel sportif en ligne en Espagne, et l'un des référents en Europe. L'enseigne est spécialisé dans le cyclisme, la course à pied, le triathlon, la natation, le fitness et les sports de plein air, et commercialise actuellement dans le monde entier plus de 100 000 articles provenant de plus de 680 marques de premier plan et compte 2,5 millions de clients, et plus de 5 millions de visites mensuelles.

À propos de Orisha | Openbravo

Grâce à sa plateforme SaaS entièrement modulaire et performante dans le cloud, Orisha | Openbravo, éditeur du groupe Orisha, permet aux chaînes du retail d'accélérer leurs stratégies de commerce unifié, offrant d'excellentes expériences d'achat aux clients et aux employés, et augmentant l'agilité et la capacité d'innovation dans leurs opérations.

Avec des clients internationaux tels que BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys 'R' Us Iberia et Zôdio, présents dans plus de 50 pays, Orisha | Openbravo est aujourd'hui utilisé par plus de 10 000 utilisateurs back-office et dans plus de 40 000 retail touchpoints, tels que des terminaux de vente fixes, mobiles, libre-service, des kiosques et autres, gérant un total annuel de plus de 20 milliards d'euros en transactions commerciales.

Pour en savoir plus, visitez openbravo.com et orisha.com.

Contact:

Xavier Places

Marketing Director

+34 607 676 568

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2284144/Orisha_Retail_Chains_Openbravo_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2284145/deporvillage_Logo.jpg