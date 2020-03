Des familles européennes de plus en plus globetrotteuses

PARIS, 5 mars 2020 /PRNewswire/ --

Abritel publie son premier Observatoire des Vacances en Famille et révèle des tendances de voyage des Européens

Aujourd'hui, Abritel®, plateforme experte des locations de vacances en famille, révèle que les familles européennes sont plus que jamais attirées par des vacances à l'étranger. Son Observatoire des Vacances en Famille, une analyse pourtant sur les dernières tendances en matière de voyages en famille et sur l'évolution des prix dans l'industrie de la location de vacances, indique qu'aujourd'hui, seuls 12 % des enfants européens n'ont jamais voyagé à l'étranger.

Selon l'enquête menée en Europe auprès de 9 000 parents ayant des enfants de moins de 15 ans, plus de la moitié (55 %) des parents interrogés estiment que les vacances en famille sont bénéfiques, car elles permettent de passer de bons moments ensemble et de renforcer les liens entre parents et enfants. Le même nombre de parents (55 %) considère également comme primordial de pouvoir s'amuser ensemble et de décompresser pour oublier le stress du quotidien tandis que, pour 49 % des personnes interrogées, passer plus de temps en famille les aide à se projeter dans l'avenir de façon positive. Ces données révèlent combien les parents accordent une valeur émotionnelle au temps passé en famille.

Les enfants d'aujourd'hui sont-ils des globetrotters ?

Selon leurs parents, la majorité (53 %) des enfants européens ont voyagé dans 1 à 3 pays étrangers depuis leur naissance. Un quart (25 %) ont passé des vacances en famille dans 4 à 6 destinations étrangères différentes. Seuls 12 % des enfants européens ne sont jamais partis à l'étranger au cours de leur vie.

C'est en Suède et aux Pays-Bas que l'on trouve les jeunes voyageurs les plus intrépides d'Europe : 5 % des enfants suédois et hollandais ont voyagé dans plus de 10 pays. Puis vient le Royaume-Uni, avec 4% des enfants britanniques. Les jeunes Italiens et Français ont tendance à rester près de chez eux, avec respectivement 19 % et 18 % d'entre eux qui ne se sont jamais rendus à l'étranger ; ces familles ont potentiellement tendance à privilégier les vacances dans leur beau pays d'origine.

L'histoire était cependant tout autre pour leurs parents lorsqu'ils étaient enfants. Plus d'un tiers (34 %) des parents interrogés rapportent n'avoir jamais voyagé à l'étranger lorsqu'ils avaient le même âge que leurs enfants aujourd'hui. Les Suédois et les Hollandais de la génération des parents étaient toutefois déjà plus voyageurs : 4 % d'entre eux affirment avoir voyagé vers plus de 10 destinations différentes pendant leur enfance.

La facilité avec laquelle il est possible de voyager en famille aujourd'hui ainsi que la baisse des coûts des voyages en Europe semblent avoir fait naître une nouvelle génération de petits globe-trotters.

A propos d'Abritel

Expert de la location de vacances depuis plus de 30 ans, Abritel® est la marque française de Vrbo, société d'Expedia Group. Vrbo, un des leaders mondiaux de la location de vacances en ligne, propose plus de 2 millions de locations de vacances uniques dans le monde. Pour plus d'informations : Abritel.fr

©2020 Vrbo, société d'Expedia Group. Tous les droits sont réservés. Abritel, Vrbo, HomeAway et les logos Abritel-HomeAway ou Vrbo sont des marques commerciales ou des marques déposées de HomeAway.com, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

A propos de l'Observatoire des Vacances en Famille

Ce rapport fournit aux familles et aux propriétaires de locations de vacances un aperçu du secteur de la location de vacances, l'objectif étant de les aider à trouver le bon hébergement au bon prix afin de rendre les vacances en famille plus appréciables. Il indique également ce que les vacanciers recherchent et attendent de leurs vacances et la manière dont les propriétaires peuvent s'adapter à ces attentes pour permettre aux familles de passer des moments inoubliables dans leurs hébergements.

Le rapport est disponible pour les marchés européens suivants : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Pays-Bas, Suède et Autriche, dans leurs devises et langues respectives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.Abritel.fr/ovf

A propos de l'étude

Les données présentées dans ce rapport proviennent d'une enquête en ligne menée auprès de plus de 9 000 parents âgés d'au moins 18 ans, ayant des enfants de moins de 15 ans et originaires du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, des Pays-Bas, de Suède et d'Autriche. Cette enquête a été réalisée par Atomik Research en décembre 2019.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1099497/Abritel_HomeAway_Logo.jpg

SOURCE HomeAway, Abritel HomeAway, FeWo-direkt and Vrbo