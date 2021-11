Destiny reconnue comme fournisseur UCaaS européen de premier plan

« La position de Destiny dans le rapport Radar de Frost & Sullivan représente l'intersection d'une forte croissance et d'une innovation continue. Le développement technologique interne et les fusions et acquisitions ont permis au fournisseur d'offrir les capacités que les entreprises recherchent pour transformer leurs opérations en numérisant les flux de travail et le service à la clientèle. La capacité à fournir des services UCaaS mobiles natifs représente un différentiateur clé et un catalyseur de croissance pour Destiny, car les entreprises européennes exigent de plus en plus de flexibilité pour travailler de n'importe où », explique Elka Popova, vice-présidente de la recherche chez Frost & Sullivan.

Le rapport UCaaS Radar 2021 de Frost & Sullivan souligne plusieurs avantages clés que possède Destiny, notamment :

· Une plateforme et des technologies propriétaires permettant d'offrir des services UCaaS de pointe.

· Un riche portefeuille de services basé sur plusieurs acquisitions stratégiques.

· Les services UCaaS mobiles natifs sont l'un des principaux facteurs de différenciation.

· Le positionnement intrinsèquement excellent et la croissance rapide ; de manière organique, avec des partenaires grossistes, couplés à une stratégie ambitieuse de fusion et d'acquisition.

Un fournisseur UCaaS paneuropéen de premier plan

Le rapport de Frost & Sullivan souligne l'excellente position de Destiny pour se développer rapidement et gagner des parts de marché supplémentaires, en tant que l'un des principaux fournisseurs UCaaS paneuropéens. Une approche mobile-first peut positionner Destiny comme le partenaire UCaaS de choix pour les opérateurs télécoms européens qui cherchent à devenir plus agiles et à tirer parti de leurs réseaux 5G pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché UCaaS, selon le rapport.

Innover l'expérience utilisateur

Chris Parker, CPIO de Destiny, estime que le très bon positionnement Radar de Destiny s'améliorera encore lorsque le marché pourra découvrir le travail de l'équipe chargée de l'expérience utilisateur. « Nous savons que la valeur de la technologie n'est créée que lorsque la vie de l'utilisateur est plus productive. Nous avons fait de la facilité d'utilisation la priorité absolue dans tout ce que nous entreprenons à l'avenir. Les applications pour les utilisateurs finaux et les outils pour les partenaires que nous développons continueront d'être revitalisés en mettant l'accent sur la simplicité. »

Télécharger le rapport sur www.destiny.be

Pour plus d'informations

Veerle Wijsgeer – Relations publiques chez Destiny

Adresse électronique : [email protected]

Tél : +32495580797

À propos de Destiny

Destiny, d'origine belge, est un leader européen et un innovateur dans le domaine des communications Cloud sécurisées, grâce à ses produits puissants et sécurisés de type « mobile-first » et « UCaaS ». Destiny permet à 2 millions d'utilisateurs professionnels de communiquer, de collaborer et de fournir un excellent service à la clientèle. L'entreprise permet aux fournisseurs de services, aux partenaires de distribution et aux clients finaux, ainsi qu'aux services tiers, de prospérer dans leur écosystème Cloud. Destiny, dont le siège social est à Bruxelles, compte 700 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel attendu de près de 200 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations : www.destiny.be

Infographie - https://mma.prnewswire.com/media/1675412/Destiny_Frost_Radar_Infographic.jpg

SOURCE Destiny