Deux grandes entreprises de transport françaises déploient des caméras Axon Body

Christophe Fois, responsable du pôle Sécurité Métier, a déclaré : " Plus de 5 000 vidéos ont ainsi été filmées et ont donné lieu à 114 réquisitions. Les caméras fournissent donc des preuves audiovisuelles qui n'existaient pas par le passé. Le son joue un rôle très important, car l'enregistrement des échanges entre les agents et les mis en cause apporte une réelle plus-value pour les enquêtes des officiers de police judiciaire (OPJ) ".

Axon, qui s'attache à renforcer sa présence en France et à fournir une technologie de pointe, se réjouit de ce partenariat avec la SNCF et la RATP pour déployer la technologie Axon.



"Nous sommes ravis que les services de Sûreté de grandes entreprises des transports comme la SNCF et la RATP aient choisi de s'équiper des caméras-piétons Axon Body 2 et de nos logiciels de traitement des preuves vidéos." - Directrice Axon France, Cathy Robin.



À propos d'Axon



Axon est un réseau mondial de dispositifs, d'applications et de personnes qui aident les forces de l'ordre à travailler de façon plus intelligente et plus sûre. Ayant vocation à protéger la vie, nos technologies donnent à nos clients l'assurance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des populations. Nos produits ont une incidence sur chaque aspect du quotidien des forces de l'ordre.



Nous travaillons dur pour les personnes qui mettent leur vie en danger afin de protéger la nôtre. À ce jour, plus de 243,000 vies humaines ont été épargnées et beaucoup d'argent économisé grâce au réseau Axon de dispositifs, d'applications et de personnes. Apprenez-en plus sur fr.axon.com ou au (800) 978-2737. Axon est une entreprise mondiale ayant son siège à Scottsdale, Arizona, et son centre mondial d'ingénierie logicielle à Seattle, Washington, ainsi que des bureaux au Canada, en Australie, en Finlande, au Vietnam, en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.



Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc. et Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc. Axon et Axon Evidence sont des marques commerciales d'Axon Enterprise, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.axon.com/legal . Tous droits réservés.



