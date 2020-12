Diamond Electric Holdings met au point un chargeur embarqué de 7,4 kW pour véhicules tout terrain (V2X) avec la plus haute densité de puissance au monde

Le chargeur embarqué V2X de 1,2 kW/L accélère l'intégration de la technologie V2G

OSAKA, Japon, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Diamond Electric Holdings (DIAMOND), qui détient deux sociétés principales, Diamond Electric et Tabuchi Electric, a annoncé le 3 décembre qu'elle avait mis au point un chargeur embarqué (OBC) de 7,4 kW pour véhicule-à-tout (V2X, X signifiant Réseau, Home, et Load) avec la plus haute densité de puissance au monde (*1) allant jusqu'à 1.2 kW/L (*2). Ce produit utilise la batterie du véhicule électrique rechargeable (BEV/PHEV) pour fournir des services de réseau, répondre à la demande et fournir une alimentation de secours en cas de panne. Ce produit est conforme à la norme UL 9741 pour répondre au marché américain qui est à la tête de la réglementation V2G embarqué. La conformité et la haute densité de puissance facilitent l'application V2X embarqué de ce produit.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI1fl_2c0th8UE.jpg

La stabilisation du réseau est essentielle à la diffusion du BEV/PHEV et des énergies renouvelables. Le système « Véhicule-réseau » (V2G) est une solution importante car il permet à la batterie embarquée du BEV/PHEV de fournir l'énergie nécessaire pour stabiliser le réseau grâce à un chargeur bidirectionnel. En outre, les systèmes de transport de vehicle-to-home (V2H) et de vehicle-to-load (V2L) ont attiré l'attention ces dernières années en raison de leur capacité à utiliser la batterie embarquée du BEV/PHEV comme alimentation de secours à tout moment. L'OBC avec capacité d'interconnexion au réseau est essentiel pour l'intégration du V2X qui englobe les V2G, V2H et V2L.

En réponse, DIAMOND a développé un OBC V2X de 7,4 kW avec la densité de puissance la plus élevée au monde allant jusqu'à 1,2 kW/L, un rendement de conversion de puissance allant jusqu'à 96,3 % (*3), une compatibilité avec les systèmes monophasés à trois fils et une performance d'isolation de 4 kV. Le produit est conforme à la norme UL 9741. Ces caractéristiques facilitent la mise en œuvre de l'OBC V2X sur les EV/PHEV.

DIAMOND doit ces caractéristiques au convertisseur et à l'onduleur DCDC bidirectionnel isolé ultra-compact breveté de Diamond Electric, utilisant du GaN et du SiC, qui ont été développés depuis 2017, et à son expertise en matière de conception et de fabrication de produits d'électrification automobile, ainsi qu'aux plus de 20 ans d'expérience de Tabuchi Electric en matière d'interconnexion au réseau avec une haute qualité d'énergie.

Remarque :

(*1) À partir de novembre 2020, étudiée par Diamond Electric

(*2) Calculé par la taille de l'enceinte à l'exclusion des connecteurs

(*3) Mesuré y compris les composants EMC

Photo 1 : Avec couverture

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI2fl_63lJUuJ3.jpg

Photo 2 : Sans couverture

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI3fl_Bf967koZ.jpg

Demandes attendues

Chargeur de bord pour BEV/PHEV

Système d'onduleur hybride stationnaire

Spécifications des produits :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI4fl_vCLrnsFg.jpg

Graph1 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011197405/_prw_PI5lg_38SFOZz7.jpg

Graph2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202012048144/_prw_PI6lg_UCVc0TFR.jpg

À propos de Diamond Electric Holdings Co.

Diamond Electric Holdings, cotée à la bourse de Tokyo (6699), détient deux sociétés principales, Diamond Electric Mfg. Co. et Tabuchi Electric Co. Diamond Electric est l'un des principaux fabricants de bobines d'allumage pour automobiles, en activité depuis plus de 80 ans. Tabuchi Electric est l'un des principaux fabricants d'onduleurs solaires et hybrides. Ces deux sociétés travaillent ensemble pour développer des produits permettant de réaliser la nouvelle vision de Diamond Electric Holdings : « connecter l'automobile et la maison avec "Monozukuri/Manufacturing" » afin de contribuer au développement des clients et à l'enrichissement de la société, comme indiqué dans son plan d'affaires à moyen terme « Re-Ignite ».

