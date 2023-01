Displate fait passer son implication dans l'esport au niveau supérieur et devient sponsor officiel du LEC

VARSOVIE, Pologne, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Displate, le principal marché de posters métalliques haut de gamme, a annoncé avoir conclu un accord de parrainage officiel avec le championnat League of Legends (LEC) EMEA pour la saison 2023.

Ce partenariat, coordonné par SPORTFIVE, soutiendra la communauté des joueurs et offrira aux fans de nouveaux moyens d'afficher leur amour pour leurs équipes et leurs joueurs préférés.

Displate takes their esports partnership game to the next level and becomes an official sponsor of the LEC.

Le LEC est le plus haut niveau de compétition du League of Legends, le jeu esport phare de Riot Games, dans la région EMEA. Il réunit les 10 meilleures équipes de League of Legends de la région EMEA et la compétition est organisée en 3 sessions : la session d'hiver, la session de printemps et la session d'été, avec comme point culminant de l'année les finales de la saison.

La session d'hiver du LEC verra la participation de 10 équipes, dont des poids lourds appréciés des fans comme SK Gaming, Fnatic et G2. Displate a fait sa première incursion dans le monde de l'esport en 2022, lorsque la société est devenue le partenaire national français et allemand des finales du LEC et des championnats du monde de League of Legends.

« Depuis l'année dernière, Displate n'a cessé de développer ses investissements dans l'esport, faisant découvrir nos produits à de nouveaux joueurs et fans dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer 2023 avec ce qui pourrait être notre plus grande initiative à ce jour. Le partenariat avec Riot Games et la collaboration avec le LEC sont une occasion passionnante de travailler avec une marque incontournable et un leader de l'esport pour créer une expérience nouvelle et unique pour la communauté mondiale. »

- a déclaré Mateusz Godala, PDG de Displate.

Grâce à ce partenariat, Displate bénéficiera d'une intégration de diffusion pour le flux mondial du LEC et les activités, ainsi que pour l'Espagne, la France et l'Allemagne. Displate fera également partie de la rotation des sponsors pendant les matchs, apparaissant à chaque match du LEC.

« Nous sommes ravis de voir Displate nous rejoindre en tant que sponsor officiel du LEC en 2023. Les produits de grande qualité de Displate nous aideront à faire découvrir l'art exceptionnel de League of Legends aux fans du LEC du monde entier et nous sommes impatients de voir l'évolution de ce partenariat au cours de la prochaine année. »

- a déclaré Eva Suarez, responsable des partenariats dans l'esport pour la région EMEA.

Displate est devenu un nom familier pour les joueurs et les amateurs de culture pop du monde entier, avec une liste de partenaires de plus en plus longue qui comprend déjà Star Wars, Marvel, DC, Blizzard, Bethesda et bien d'autres. Le partenariat avec le LEC et Riot Games n'est qu'une raison supplémentaire pour les fans d'entrer dans leur multivers d'éléments à collectionner.

Le responsable des partenariats dans l'esport chez Displate, Bartosz Maćkowiak, a déclaré à propos de cet accord avec le LEC :

« Ce partenariat est on ne peut plus important, car Riot Games c'est l'eSport, et l'eSport c'est Riot Games - c'est aussi simple que cela ! Cette année, les fans et les joueurs du monde entier auront droit à une saison du LEC sans précédent, riche en promos spéciales Displate et en événements communs passionnants. »

La saison d'hiver du LEC commence le samedi 21 janvier au Riot Studio à Berlin, en Allemagne.

Rendez-vous sur :

www.displate.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1986783/Displate_x_LEC.jpg

SOURCE Displate