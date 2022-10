DMCC REÇOIT LE PRIX DE LA ZONE FRANCHE MONDIALE DE L'ANNÉE POUR LA HUITIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Le magazine FDI du Financial Times a décerné à DMCC, en concurrence avec 67 autres candidats, le titre de « Zone franche mondiale de l'année 2022 »

Ce prix réaffirme la position de DMCC en tant que première zone franche et district d'affaires au monde

DMCC a également été récompensé pour son soutien aux grands locataires et aux PME, ainsi que pour ses pratiques ESG

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- DMCC, la zone franche la plus importante au monde et l'autorité du gouvernement de Dubaï en matière de commerce et d'entreprises, a été nommée « Zone franche mondiale de l'année 2022 » par le magazine fDi du Financial Times pour la huitième année consécutive..

View towards DMCC's Almas Tower and JLT community in Dubai. DMCC has been named Global Free Zone of the Year by the Financial Times for the eighth year in a row.

Ce prix, qui compte parmi les distinctions les plus prestigieuses qu'une zone franche puisse obtenir, est décerné par l'équipe éditoriale spécialisée du Financial Times et un jury indépendant sur la base d'un ensemble complet de critères et d'un examen des écosystèmes des zones franches.

Témoignant du district d'affaires et du centre commercial de premier plan que DMCC a créés pour les entreprises de toutes tailles, ainsi que de l'importance qu'il accorde à la durabilité et à l'impact social, DMCC a également reçu les distinctions suivantes :

Zone franche de l'année pour les grands locataires – Niveau mondial

Zone franche de l'année pour grands locataires – Moyen-Orient

Zone franche de l'année pour grands locataires – Moyen-Orient

Zone franche de l'année pour grands locataires – Moyen-Orient

Prix d'excellence pour les pratiques ESG – Niveau mondial

Prix d'excellence pour le développement des infrastructures – Niveau mondial

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et PDG de DMCC, a déclaré :

« Depuis la création de DMCC en 2002, nous avons poursuivi deux objectifs principaux : créer une porte d'entrée mondiale pour le commerce et faciliter les affaires pour nos entreprises membres. Cette stratégie simple mais essentielle a été à la base de notre croissance exceptionnelle et explique pourquoi notre quartier d'affaires accueille aujourd'hui plus de 21 000 entreprises internationales de toutes tailles et de tous secteurs. Alors que nous continuons à accélérer notre croissance et à battre des records de performance dans tous nos secteurs d'activité, je voudrais remercier le magazine fDI du Financial Times pour avoir une fois de plus reconnu les résultats de DMCC sur la scène internationale. »

Des performances record

En 2021, DMCC a réalisé ses meilleures performances depuis sa création, en attirant 2 485 nouvelles entreprises de marchés tels que la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette dynamique s'est poursuivie en 2022, puisque DMCC a connu le meilleur premier semestre de son histoire, attirant 1 469 entreprises, ce qui porte le nombre total d'entreprises du district à 21 000.

Deux éléments clés de la stratégie de DMCC sont à l'origine de ces chiffres records : faciliter les affaires des entreprises du quartier d'affaires, leur permettant de commercer efficacement et en toute confiance, et fournir l'infrastructure et les services appropriés qui font de Dubaï une passerelle mondiale pour le commerce.

Une communauté de classe mondiale

DMCC a également été récompensé pour avoir modernisé et amélioré son quartier d'affaires, Jumeirah Lakes Towers (JLT), afin de renforcer la position de la communauté en tant que destination de classe mondiale pour la vie, le travail et le tourisme. Parmi ces améliorations figure un projet visant à remplacer tous les abris des parkings par des panneaux solaires, ce qui permettra d'économiser 7 612 MWh d'énergie chaque année. DMCC a également commencé à mettre en place de nouvelles installations sportives et de bien-être, ainsi que des aménagements paysagers et des améliorations de façades dans tout le district. Plus de 60 000 personnes travaillent à JLT, le quartier d'affaires composé de 87 immeubles.

DMCC a également fait d'importants progrès dans la livraison de son nouveau projet phare, Uptown Dubai District. La construction du premier gratte-ciel du district, l'Uptown Tower, est bientôt terminée. Témoignant de la confiance des investisseurs dans Dubaï et dans DMCC, les 22 étages de bureaux de l'Uptown Tower ont tous été préloués avant l'achèvement de sa construction.

Faciliter le commerce mondial des produits de base

DMCC a continué à renforcer le statut de Dubaï en tant que centre de premier plan pour le commerce mondial des produits de base.

DMCC a continué à renforcer le statut de Dubaï en tant que centre de premier plan pour le commerce mondial des produits de base. DMCC a également annoncé récemment qu'au premier semestre 2022, les Émirats arabes unis ont négocié des diamants bruts et polis pour une valeur totale de 19,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Le secteur des diamants polis a connu une croissance record de 52,5 % par rapport au premier semestre 2021, ce qui montre que Dubaï est en passe de devenir le plus grand centre de commerce de diamants bruts et polis.

Parallèlement, la plateforme Tradeflow, le registre électronique des marchandises de DMCC, a atteint 746 milliards de dirhams émiratis de transactions pour le premier semestre 2022, soit les volumes semestriels les plus élevés jamais réalisés par Tradeflow.

Le DMCC Tea Centre et le DMCC Coffee Centre ont également obtenu de bons résultats avec une production combinée de 30 539 tonnes métriques de thé et de café au premier semestre 2022. Les industries du thé et du café se tournent de plus en plus vers DMCC en raison de ses infrastructures de classe mondiale, qui comprennent un soutien logistique et de traitement supérieur pour toutes les étapes de la chaîne de valeur, éliminant les intermédiaires pour offrir une valeur accrue aux agriculteurs, aux producteurs et aux consommateurs.

Le centre de coordination mondial pour les technologies cryptographiques

En tant qu'écosystème complet pour le développement et l'exploitation de la blockchain et d'autres technologies cryptographiques, le DMCC Crypto Centre a connu un intérêt considérable depuis son lancement à la mi-2021. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, avec 14 % des nouveaux enregistrements d'entreprises au premier semestre liés à des activités de crypto. Le Crypto Centre abrite désormais 450 entreprises de crypto, représentant le plus grand écosystème de crypto de la région.

Le Crypto Centre offre un foyer à tous les types et toutes les tailles d'entreprises de cryptomonnaies, depuis les sociétés développant des plateformes basées sur la blockchain, des NFT et des environnements Metaverse, jusqu'aux entreprises négociant des actifs crypto.

À propos de DMCC

Basé à Dubaï, le DMCC est la zone franche la plus interconnectée au monde, et le principal centre de commerce et d'entreprise pour les produits de base. Qu'il s'agisse de développer des quartiers dynamiques avec des biens immobiliers de classe mondiale tels que Jumeirah Lakes Towers et le très attendu Uptown Dubai, ou de fournir des services commerciaux performants, le DMCC fournit tout ce dont sa communauté dynamique a besoin pour vivre, travailler et prospérer. Conçu pour le commerce, le DMCC est fier de maintenir et de renforcer la position de Dubaï en tant que lieu incontournable du commerce mondial, aujourd'hui et à l'avenir. www.dmcc.ae

