DOLE SUNSHINE COMPANY S'ATTAQUE AUX MAUVAISES HABITUDES ALIMENTAIRES AVEC SES « ÉTIQUETTES DE MALNUTRITION », IMPRIMÉES AVEC DE L'ENCRE ALIMENTAIRE À PARTIR DE FRUITS

La campagne primée « Malnutrition Labels » arrive à Londres

LONDON, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Conçue pour faire parler et agir, la campagne Malnutrition Labels: Nutritional Ink (« l'encre nutritionnelle »), lancée aujourd'hui par la Dole Sunshine Company (DSC), attire l'attention sur la faible valeur nutritionnelle de certains des en-cas et des aliments à emporter préférés de la Grande-Bretagne en imprimant des affiches à l'aide d'une encre composée presque entièrement à partir de fruits. Un film promotionnel illustre l'approche innovante de la campagne en matière de communication et d'éducation des consommateurs. Il présente des affiches imprimées dans toute la ville avec de l'encre dont la valeur nutritionnelle est supérieure à celle de nombreux en-cas consommés quotidiennement dans le monde entier (fast-food, sucreries, etc.).

DSC a établi un partenariat avec St. Luke's Communications et Bompas & Parr , deux grands spécialistes de la conception d'expériences multisensorielles basés à Londres, pour créer une gamme d'encres d'impression faites presque entièrement de fruits et d'ingrédients naturels, contenant plus de nutriments que de nombreux en-cas peu nutritifs. Les tests ont été menés par des scientifiques en produits alimentaires et ont fait l'objet de plusieurs séries d'expérimentations, utilisant divers déchets et rebuts de fruits, de l'ananas au pamplemousse, afin de créer des couleurs et une formulation nutritionnelle optimales pour l'impression. La campagne intégrée sera déployée à l'extérieur, et sur les médias sociaux et numériques.

« La nutrition et le bien-être sont au cœur de la transformation de notre portefeuille chez Dole Sunshine Company. Trop souvent, nous voyons les consommateurs faire de mauvais choix, mais la responsabilité doit être transférée à l'industrie et au gouvernement pour assurer l'accès à une nutrition correcte », a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président du groupe Alimentation & Boissons de Dole. « Notre encre nutritionnelle est conçue pour entraîner des conversations qui suscitent la réflexion et, espérons-le, inspirer les actions qui entraîneront le changement systémique dont notre système alimentaire a désespérément besoin. Une petite quantité de fruits distillés peut contenir plus de bons nutriments que certains en-cas populaires. Cette campagne vise à encourager les consommateurs à avoir accès à des aliments plus sains qui fournissent les nutriments nécessaires à un mode de vie sain et durable. »

Inspirées de l'étiquette nutritionnelle fiable et universellement connue, les Malnutrition Labels (« étiquettes de malnutrition ») de DSC ont d'abord été introduites auprès du public dans une série de projections plus grandes que nature, destinées à attirer l'attention dans la ville puis dans le pays tout entier sur les problèmes nutritionnels alarmants qui nous affectent aujourd'hui. Ensuite, Malnutrition Labels: Food Waste a contribué à transformer le symbole des déchets en un outil précieux pour la réduction du gaspillage alimentaire et la lutte contre la faim, en apparaissant sur les poubelles intelligentes « Bigbelly » et les bacs de recyclage, sacs à ordures et camions de collecte des déchets à New York. Avec cette itération de la campagne, DSC invite les gens à #FavourMoreFruit (« favoriser plus de fruits ») quand il s'agit de faire de meilleurs choix de collations, ainsi que de faire leur part pour aider à #ChangetheFacts (« changer les faits ») autour de la malnutrition.

Dans le cadre de sa campagne, Dole Sunshine a fait don de produits à FareShare, la plus grande organisation caritative du Royaume-Uni qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la faim. Ils seront redistribués dans son réseau de près de 9 500 organisations caritatives et groupes communautaires à travers le Royaume-Uni. En plus de faire office de banques alimentaires, ces organismes caritatifs offrent des services généraux aux personnes qui luttent souvent avec des problèmes comme le chômage et un faible revenu, l'endettement, l'absence de domicile fixe, l'éclatement de la famille et la dépendance.

Le studio Bompas & Parr, a déclaré : « Le processus créatif de recherche et de développement pour créer une innovation culinaire de pointe comme cette encre nutritionnelle a été fascinant. Qu'il s'agisse d'équilibrer soigneusement les ingrédients pour créer des couleurs vives ou de modifier les textures pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les techniques de sérigraphie, nous avons réussi à montrer qu'un processus traditionnel à base de produits chimiques peut être reproduit de manière durable à base de plantes, avec une valeur nutritionnelle réelle. »

Pour en savoir plus et voir ce que vous pouvez faire pour aider, rendez-vous sur Changethefacts.com .

À propos de Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company n'est pas une entité commerciale réelle et n'opère pas en tant que telle dans quelque pays ou région que ce soit. Pour en savoir plus sur Dole Sunshine Company, rendez-vous sur DoleSunshine.com .

À propos de la promesse de Dole

En juin 2020, Dole a annoncé The Dole Promise (« La promesse de Dole »), dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Faire mieux pour les personnes : Faire en sorte qu'un milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici 2025 et éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025.

Faire mieux pour la planète : Faire en sorte de ne gaspiller aucun fruit sur le trajet des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025 et supprimer les emballages de plastique fabriqués à partir de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à ce que les activités de Dole atteignent la neutralité carbone d'ici 2030.

Faire mieux pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour elle grâce à son engagement envers l'égalité salariale et des chances et en offrant un niveau toujours plus élevé de sécurité, de nutrition et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits humains dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en bâtissant une culture de transparence et de responsabilité. Dole a aussi pour objectif d'augmenter la valeur de son entreprise de 50 % d'ici 2025.

Malnutrition Facts: Chapter 2 a été conçu en partenariat avec Lanfranco & Cordova et mis en œuvre avec le soutien d'organismes partenaires, dont Spark Foundry, High Wide & Handsome et Peppercomm.

Les promesses de Dole proviennent du groupe de sociétés Dole Asia Holdings et s'appliquent à leurs produits. Elles peuvent être consultées sur sunshineforall.com.

