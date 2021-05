Douze points et critiques élogieuses: Booking.com révèle son classement alternatif pour le Concours Eurovision de la chanson 2021

- Ce classement unique, baptisé « Tour-O-Vision », combine les commentaires de voyageurs, mais également les derniers pronostics.

- Pour le moment, le classement positionne l'Italie en tête pour la 3e fois. La France obtient la 5e place du classement.

PARIS, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours du Concours Eurovision de la chanson 2021 a commencé ! Après près de 2 ans sans cette semaine rythmée de chansons uniques, de performances flamboyantes et de prestations sur scène mémorables, le retour du concours est plus attendu que jamais. Juste avant la finale du 22 mai, la compétition et les pronostics commencent à fleurir concernant l'artiste qui remportera le célèbre trophée.

Malgré des rivalités parfois aussi marquées que les costumes sont marquants (notons l'élégance du candidat norvégien), les Européens éprouvent une affection particulière pour les pays participants au concours de la chanson Eurovision, et ce, grâce aux voyages.

En effet, Booking.com, le partenaire de voyage officiel de l'Eurovision 2021, est convaincu que les préférences en matière de voyages influencent le pays pour lequel les gens votent. Avec cela en tête, Booking.com a puisé dans ses données sans équivalent pour révéler à quoi pourrait ressembler le classement si on tenait compte à la fois des chansons qui s'impriment dans notre esprit (même si on n'en comprend pas les paroles) et des destinations les plus visitées.





Tour-O-Vision

Ce classement a été créé en intégrant les artistes favoris de l'édition 2021 de la compétition, ainsi que les notes et les commentaires données par les voyageurs sur Booking.com depuis mai 2019, date du dernier concours Eurovision.

D'après ce classement alternatif, l'Italie arriverait en tête (il faut admettre que Zitti e buoni est sans conteste un véritable tube rock), suivie de la Grèce et de Malte. Si les prévisions de Booking.com s'avèrent justes, l'Italie remporterait le 3e trophée de son histoire. D'après Booking.com, la France serait n° 5 du classement.

Des (chansons d')amours inattendues

Au cours de ses recherches, Booking.com a découvert des rivalités prévisibles, ainsi que des amitiés surprenantes chez les votants. Si, d'après les votes déjà observés par le passé, il est probable que certains pays votent pour leurs voisins dans le cadre de la compétition, les préférences en matière de voyage peuvent être surprenantes :

Si, la Croatie attribue en moyenne le plus de points à ses voisins serbes, dans le domaine des voyages, les Croates votent plutôt pour l'Italie.

Au fil des années, les candidats italiens ont reçu le plus de points de la part de l'Albanie. En l'occurrence, il se trouve que l'Italie est la destination n° 1 des voyageurs albanais.

Toutefois, cette relation est à sens unique, puisque l'Italie a attribué le plus de points à l' Ukraine .

. En moyenne, Israël a reçu le plus grand nombre de points de la part de la France , et les Français figurent effectivement au 2e rang des nationalités qui réservent le plus de voyages en Israël.

, et les Français figurent effectivement au 2e rang des nationalités qui réservent le plus de voyages en Israël. En matière de nombre de points, Israël rivalise avec la Russie, à qui l'État hébreu attribue d'ailleurs le plus de points (en moyenne).



Les 5 pays phares de la compétition figurent également parmi les destinations clés

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ne partagent pas seulement la garantie d'avoir leur place en finale de l'Eurovision (face aux Pays-Bas, tenants du titre). En effet, ces pays figurent également tous dans le haut du classement en ce qui concerne les voyages :

Si on compare les scores des pays cités précédemment sur la dernière décennie, l'Italie arrive en tête des pays ayant remporté le plus de points sans remporter le trophée. En revanche, son riche patrimoine a conquis le cœur des voyageurs, qui recommandent d'ailleurs Rome pour son histoire.

pour son histoire. Même s'ils ont été absents du Concours de l'Eurovision 4 fois sur les 10 dernières années, les Pays-Bas arrivent en 2e position du classement de la compétition pour la décennie écoulée. Cette année, ce sont eux qui organisent l'événement, suite à leur victoire en 2019. Côté voyages, les Pays-Bas sont populaires auprès des voyageurs des pays du top 5 cité, puisque 4 des 5 nationalités qui s'y rendent le plus font partie de ce top 5 (il s'agit de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie).



Arjan Dijk, vice-président senior et responsable marketing chez Booking.com, a déclaré : « Le Concours Eurovision de la chanson est une compétition dans laquelle s'expriment de grandes rivalités. Mais il s'agit également d'un événement qui donne l'opportunité aux pays participants de se rassembler et de célébrer leur amour de la musique et des performances scéniques. Cette année, cet aspect sera particulièrement marqué, après la longue période de séparation que nous avons vécue en raison des restrictions de voyage. Il est très encourageant de penser aux millions de fans à travers le monde qui vont se réunir via leurs écrans et leurs smartphones, le tout pour célébrer l'unité et l'inclusivité. »

