DrHidetoshi Katori, professeur à l'École supérieure d'ingénierie de l'Université de Tokyo, reçoit le prix Honda 2022

-Il est récompensé pour avoir inventé une horloge à réseau optique qui ne perd qu'une seconde en 30 milliards d'années

TOKYO, 4 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Honda, fondation d'intérêt public créée par Soichiro Honda et son frère cadet Benjiro et actuellement dirigée par le président Hiroto Ishida, a le plaisir d'annoncer que le prix Honda 2022 sera décerné à Dr Hidetoshi Katori, professeur à l'École supérieure d'ingénierie de l'Université de Tokyo (scientifique en chef et chef d'équipe à RIKEN), pour l'invention d'une horloge à réseau optique 1 000 fois plus précise que les horloges atomiques conventionnelles.

Le prix Honda, créé en 1980 et décerné chaque année, est un prix international qui récompense le travail d'individus ou de groupes apportant de nouvelles connaissances pour stimuler la prochaine génération, du point de vue de l'écotechnologie (*1). Dr Katori a inventé en 2001 une nouvelle horloge atomique optique qui fait appel à une quantité importante d'atomes piégés dans un réseau optique pour fournir un étalonnage de temps et de fréquence de très haute précision. Contrairement à l'horloge atomique au césium (*2) qui indique le temps atomique international avec une précision d'environ 15 chiffres (*3), l'horloge atomique optique devrait permettre une précision de 18 chiffres grâce à l'utilisation de transitions optiques dont la fréquence est des dizaines de milliers de fois supérieure à celle des micro-ondes. À cette précision, il faut 30 milliards d'années pour perdre une seconde.

Cette précision permet à la géodésie relativiste de mesurer une différence de hauteur d'un centimètre sur la Terre en se basant sur l'effet relativiste qui provoque un écoulement lent du temps pour un fort champ gravitationnel.

L'origine de l'écotechnologie repose sur les paroles de Soichiro Honda : « Rendre les gens heureux avec la technologie. » L'amélioration de la précision d'une seconde devrait avoir un impact incommensurable sur l'humanité. Le prix sera décerné à Dr Katori pour cette invention révolutionnaire, qui mérite la plus haute reconnaissance.

Recherche sur l'horloge à réseau optique par Dr Katori :



Dr Hidetoshi Katori :



Remarques :

(*1) Écotechnologie : néologisme combinant l'imagerie du monde naturel (écologie), y compris la civilisation dans son ensemble, et la technologie. Préconisée par la Fondation Honda en 1979, elle recherche de nouveaux concepts technologiques nécessaires à la société humaine pour favoriser la coexistence des hommes et de la technologie.

(*2) Horloge atomique au césium : une horloge atomique qui utilise l'atome de césium 133. Les horloges atomiques reposent sur la propriété des atomes d'émettre et d'absorber des ondes électromagnétiques d'une certaine fréquence. La durée des ondes électromagnétiques oscillant 9 192 631 770 fois, qui est générée par la transition du césium, définit une seconde et est utilisée pour indiquer le temps atomique international depuis la 13e Conférence générale des poids et mesures en 1967. La précision de l'horloge au césium correspond à une perte d'une seconde en 60 millions d'années.

(*3) Précision du temps atomique international d'environ 15 chiffres : suffisamment précis pour mesurer avec une précision fractionnaire d'une partie sur 10 puissance 15.

