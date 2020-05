Dreamwood™ offre intensité olfactive, bénéfices cosmétiques et impact positif

Dreamwood™ est la dernière innovation en biotechnologie blanche de Firmenich, après avoir été déjà pionnier de l'industrie avec les lancements réussis de Clearwood® en 2014, Ambrox® Super en 2016 et Z11 en 2018. Grâce à ses importants investissements dans des programmes de la recherche fondamentale et appliquée depuis plus de 20 ans, Firmenich continue à développer sa palette durable pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux futurs défis.

« Les consommateurs recherchent des solutions renouvelables et durables. Les particuliers comme les entreprises examinent comment ils peuvent contribuer à minimiser leur impact sur la planète. Les ingrédients produits par la biotechnologie sont un moyen d'y parvenir » explique Sarah Reisinger, vice-présidente, Recherche et Développement, biotechnologie.

Dreamwood™ est le premier ingrédient signé par Firmenich à présenter des avantages cosmétiques. Vérifié par une recherche rigoureuse en laboratoire, ce captif peut apporter certains des avantages cosmétiques traditionnellement associés à l'huile de bois de santal. En raison de son effet antimicrobien et de ses propriétés apaisantes sur les cellules de la peau*, il peut avoir un avantage positif dans les produits de soins cosmétique pour les besoins spécifiques, y compris les imperfections.

François-Raphaël Balestra Parfumeur Principal, Directeur de la découverte des nouveaux ingrédients résume :

« Son prix abordable et sa durabilité permettent à Dreamwood™ de faire revivre les notes de bois de santal naturel pour les créations de parfumerie moderne. Dreamwood™ révèle ses notes naturelles profondément onctueuses, en particulier en cœur et fond de nos compositions. »

Firmenich est reconnue pour sa palette inspirante, riche d'ingrédients naturels, de molécules iconiques et issus de la biotechnologie. Les clients de Firmenich bénéficient ainsi de plus de 2000 ingrédients, d'une Rose Centifolia Pays sourcée à Grasse pour les fragrances au Naturome de fruits rouge sourcé en Ecosse pour les arômes, ou encore des ingrédients produits grâce à des technologies de pointe telles que l'extraction au CO2 supercritique (SFE) ou la biotechnologie blanche. La palette inclut aussi des molécules innovantes, renouvelables et durables conçues avec les principes de chimie verte comme Sorbettolide®. Depuis plus de 125 ans, Firmenich crée des ingrédients iconiques pour la parfumerie tels que Hedione®, Ambrox® Super ou Helvetolide®.

