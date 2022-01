DRIVERAMA POURSUIT SON EXPANSION INTERNATIONALE EN LANÇANT DES OPÉRATIONS D'ACHAT AUX PAYS-BAS ET EN NOMMANT UN DIRECTEUR NATIONAL POUR LA FRANCE ET LA BELGIQUE

– Driverama lance des opérations d'achat de voitures aux Pays-Bas, son premier marché en dehors de l'Allemagne.

– Filip Claessen, ancien directeur commercial d'Auto1, se joint à l'équipe Driverama pour mettre en route l'expansion de l'entreprise en France et en Belgique.

– Avec un modèle de tarification en temps réel alimenté par l'IA, la plateforme fournit une façon révolutionnaire d'acheter des voitures auprès des clients à travers l'Europe.

BERLIN, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Driverama, une plateforme technologique de vente en ligne de voitures d'occasion en Europe, a accéléré le déploiement de ses activités européennes en lançant des opérations d'achat de voitures aux Pays-Bas et en nommant Filip Claessenn comme directeur national pour la France et la Belgique. M. Claessen sera chargé de mettre en route les opérations de l'entreprise sur ces marchés.

Le lancement des activités de Driverama aux Pays-Bas, à son siège à Amsterdam, fait suite à l'ouverture réussie de six succursales en Allemagne et s'inscrit dans les efforts de l'entreprise visant à accélérer le déploiement de ses opérations à travers l'Europe. Driverama offre aux clients aux Pays-Bas la possibilité de vendre leur voiture sans quitter la maison. En effet, il suffit aux clients de saisir les caractéristiques de leur véhicule dans le site de Driverama, d'indiquer un prix de vente indicatif raisonnable en fonction des données du marché, puis de fixer un rendez-vous à la maison, où la voiture sera inspectée sans ennuis avant d'être collectée.

Parallèlement au démarrage des opérations aux Pays-Bas, Driverama a nommé Filip Claessen comme directeur national pour la France et la Belgique, en vue de soutenir le déploiement et la mise en place des activités dans les deux pays. Avant de rejoindre Driverama, M. Claessen a travaillé pour D'Ieteren, le plus grand distributeur de voitures en Belgique, et pour Auto1, principal concurrent de Driverama et première plateforme numérique d'automobile d'occasion en Europe, où il a occupé le poste de directeur commercial pour la Belgique. Son excellence avérée est complétée par 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'automobile d'occasion.

Chez Driverama, M. Claessen dirigera la construction de l'infrastructure physique destinée aux activités françaises et belges de l'entreprise. Il sera également chargé de mettre sur pied une équipe de classe mondiale qui fournira un service clientèle de premier rang. Grâce à sa connaissance approfondie du marché local, il aidera Driverama à ancrer son engagement à offrir une expérience rapide, simple, équitable et transparente dans ses activités en France et en Belgique. Filip Claessen rejoint une équipe de Driverama grandissante, qui compte aujourd'hui plus de 150 employés en Europe.

Stan Galik, PDG de Driverama, a déclaré : « Driverama franchit une autre étape importante aujourd'hui en lançant ses opérations aux Pays-Bas, son premier marché en dehors de l'Allemagne. Il s'agit d'un pas en avant important et passionnant pour l'expansion internationale de l'entreprise. Je suis également ravi d'accueillir Filip dans l'équipe Driverama. Ses années d'expérience dans l'industrie de l'automobile d'occasion nous aideront à réaliser nos objectifs de croissance en Europe. Son profil correspond véritablement à la culture et aux valeurs de Driverama, et il comprend l'importance que nous accordons à la fluidité de l'expérience client. »

Filip Claessen a affirmé : « La combinaison d'une technologie unique, de l'innovation et d'un service client exceptionnel fait de Driverama une entreprise qui, j'en suis convaincu, transformera le marché de l'automobile d'occasion en Europe. Son équipe professionnelle et hautement motivée est engagée à offrir la meilleure expérience client sur sa plateforme de voitures d'occasion. Je suis impatient de développer cette équipe en France et en Belgique, alors que nous nous préparons à lancer des opérations sur ces marchés. »

