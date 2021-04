Drop d'une collection exclusive de NFT de RTFKT et THE FABRICANT sur THE DEMATERIALISED le 16 avril

Le créateur de NFT (jetons non fongibles) extraordinaires qui battent les records RTFKT et la maison de couture numérique THE FABRICANT unissent leurs talents pour offrir une collection de sept pièces uniques. En février, RTFKT a marqué l'histoire en vendant en 7 minutes des NFT de baskets pour une valeur totale de 3,1 millions de dollars. De son côté, THE FABRICANT fut la première entreprise de mode à sortir un NFT; leur robe Iridescence s'est vendue à 9 500 dollars en mars 2019.

Un jeton non fongible est un identifiant numérique unique créé et conservé sur une blockchain. Il faut voir cela comme le passeport numérique d'un produit qui permet la transparence de l'auteur et de la propriété. La valeur d'un NFT peut être subjective. Cependant, le jeton indique la provenance, offre de nouvelles possibilités de narration et génère une rareté sur le marché tout en assurant la souveraineté du créateur.

La collection des deux marques, RenaiXance, vise à redéfinir la street-culture à l'ère numérique, habillant les muses et se demandant qui seront les futurs Ancêtres du métaverse.

Les vêtements créés par THE FABRICANT incarnent une notion de fluidité et de protection. L'équipe de designers de l'entreprise s'est inspirée de l'aspect divers, mais encore très genré et hypersexualisé des personnages de jeu vidéo. La nouvelle vague de reconstructivistes de la mode (des créateurs qui défont les pour les recréer) a également été une grande source d'influence pour le corset et le style global de la collection. Sur le plan conceptuel, cela confirme l'importance d'explorer de nouveau les vieilles croyances et de remettre en question des systèmes qui ne fonctionnent plus. Les baskets ultras futuristes conçus par RTFKT viennent compléter le look, mêlant l'esthétique médiévale et ancienne à une mentalité punk pour créer un esprit rebelle du temps présent.

Le marketspace THE DEMATERIALISED, accessible sur invitation seulement, a pour objectif d'élargir l'accès aux NFT et leur propriété. À cette fin, les consommateurs peuvent payer en monnaies fiat ou en cryptomonnaies. Les NFT qui y sont proposés sont alimentés par la blockchain LUKSO. La plateforme novatrice offre également de nouvelles formes d'utilité après achat, dont des expériences de réalité augmentée, la présentation d'une collection de NFT et le transfert direct de l'article vers les avatars (D2A) dans les jeux et les métaverses.

« Cette collection de NFT offre à la communauté une chance de posséder un morceau de l'histoire de la mode numérique. Nous rêvions d'obtenir un drop exclusif avec ces deux grandes marques du secteur. »

Marjorie Hernandez et Karinna Nobbs (cofondatrices de THE DEMATERIALISED)

IMAGES ET VIDÉOS ICI

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1489659/THE_DEMATERIALISED.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1489648/THE_DEMATERIALISED.jpg

Liens connexes

https://thedematerialised.com



SOURCE THE DEMATERIALISED