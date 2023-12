dss+ nomme Alistair Cox au poste de président du conseil d'administration

Le dirigeant d'entreprise chevronné prend ses fonctions au conseil d'administration de dss + le 30 novembre 2023

GENÈVE, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le cabinet mondial de conseil en opérations durables dss+ annonce la nomination d'Alistair R. Cox, un président de conseil d'administration expérimenté et un ancien directeur général d'entreprise, au poste de président du conseil d'administration.

M. Cox possède une longue expérience en matière d'optimisation des opportunités de croissance pour les entreprises qu'il a dirigées, avec plus de 40 ans d'expérience diversifiée en matière d'entreprise et de conseil. Outre ses fonctions de directeur général de Hays PLC, l'un des plus grands cabinets de recrutement professionnel au monde, au cours des 16 dernières années, et de Xansa, une société de services informatiques de premier plan, M. Cox possède une vaste expérience des conseils d'administration, ayant siégé en tant qu'administrateur non exécutif aux conseils d'administration de 3i PLC, JustEat PLC et, actuellement, Relx PLC. Il a été président du British & Irish Modern Music Institute pendant cinq ans et est actuellement président de l'entreprise d'évaluation Thomas International.

« Nous sommes ravis de la nomination d'Alistair Cox au poste de président du conseil d'administration de dss+, a déclaré Davide Vassallo, directeur général de dss+. Son expérience en tant que président de conseil d'administration — tant dans le monde de l'entreprise que dans celui des organisations à but non lucratif — aidera le conseil d'administration de dss+ à établir un programme productif et ambitieux pour l'avenir. Non seulement il possède une connaissance approfondie des défis que représente le recrutement de talents de classe mondiale à l'échelle internationale et dans des zones géographiques variées, mais son expérience stratégique et analytique — d'abord en tant qu'ingénieur, puis en tant que dirigeant d'entreprise attaché à la croissance du marché — s'aligne aussi parfaitement avec l'empreinte internationale de nos clients. »

M. Cox a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée d'assumer ce rôle de leader en tant que président du conseil d'administration de dss+, en particulier compte tenu des talents mondiaux que l'entreprise a mis en place dans des secteurs essentiels à l'évolution de la planète. Je suis honoré de présider un conseil d'administration qui est en si bonne position pour faire une différence significative à travers le monde. »

Une grande partie de l'expérience professionnelle de M. Cox reflète les industries de dss+, y compris les secteurs de l'exploration pétrolière et gazière, des ressources humaines, de la technologie, de l'énergie, de la fabrication, des services publics et de la logistique, entre autres.

Outre son expérience au sein de conseils d'administration, M. Cox a occupé des postes de directeur et d'ingénieur dans le monde entier au sein d'entreprises internationales telles que Blue Circle Asia Pacific en Malaisie, British Aerospace et McKinsey and Company au Royaume-Uni et Schlumberger en Europe du Nord et aux États-Unis.

Originaire du Royaume-Uni, M. Cox est titulaire d'une licence en ingénierie aéronautique et d'un diplôme d'ingénieur de l'université de Salford. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Graduate School of Business de l'université de Stanford.

À propos de dss+

dss+ est un fournisseur de premier plan de services de conseil en gestion des opérations durables, dont l'objectif est de sauver des vies et de créer un avenir durable. dss+ permet aux entreprises de renforcer leurs capacités organisationnelles et humaines, de gérer les risques, d'améliorer leurs opérations, d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et de fonctionner de manière plus responsable. Vous trouverez plus d'informations sur https://bit.ly/46HFYj6