Dugas Choisit Insider Comme Partenaire Stratégique De Personnalisation Afin D' Alimenter Sa Croissance Digitale

PARIS, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Dugas, l'un des principaux acteurs français du monde des spiritueux, désirait augmenter son trafic web et améliorer son taux de conversion.

La plateforme de Growth Management d'Insider aide plus de 800 marques mondiales dont UNIQLO, New Balance, Toyota , Mediamarkt , Estee Lauder, Virgin , Avon , AVIS, Marks & Spencer , Dominos, Nissan , BBVA, IKEA , et CNN à développer la croissance des revenus en ligne via un ensemble d'expériences multicanales hautement personnalisées, et reposant sur l'intelligence artificielle.

Dugas a créé des expériences de personnalisation incontournables grâce aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle et l'outil d'orchestration du parcours client d'Insider, en plus de son outil d'A/B tests, qui a permis au distributeur de spiritueux d'approfondir la connaissance de ses utilisateurs et de la performance de leurs interactions sur son site web.

Dugas est désormais capable d'identifier finement grâce à l'IA ce qui permet d'augmenter les conversions et la valeur du panier moyen, ainsi que les visiteurs à haute probabilité de quitter le site ou encore les utilisateurs à forte affinité aux réductions.

Dugas a aussi drastiquement amélioré l'expérience client avec Smart Recommender, un outil visuel de découverte produits basé sur le machine learning.

L'acteur français du monde des spiritueux peut maintenant envoyer le bon message, aux bons utilisateurs, au bon moment et sur le bon canal afin de convertir les visiteurs web en clients grâce à un segmentation comportementale poussée et du cross-channel messaging avancé.

La plateforme de Growth Management (GMP) d'Insider aide les marketeurs à améliorer la croissance des revenus sur l'ensemble du cycle de vie client avec une personnalisation individualisée. Facile à déployer et simple à utiliser, la plateforme dispense les e-commerçants d'intégrations complexes et d'une dépendance conséquente aux ressources IT. Cela se traduit par une plus grande efficacité et la maximisation à plein potentiel du travail commercial et marketing réalisé.

Insider est une SaaS technologique présente à Londres, Paris, Singapour, Tokyo, Hong Kong, Séoul, Sydney, Helsinki, Barcelone, Dubaï, Moscou, Varsovie, Taipei, Jakarta, Istanbul, Kiev, Hô Chi Minh-Ville, Bangkok, Bruxelles, Amsterdam, Manille, Wellington, Luxembourg, Ankara et Kuala Lumpur. La plateforme de Growth Management Insider est fermement positionnée dans le Gartner's Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 et reconnue depuis 15 trimestres consécutifs comme Leader au sein du G2 GridⓇ for Mobile Marketing . Insider figure au "Europe's 100 Hottest Startups" de WIRED Magazine en 2018 ainsi qu'en tête de classement du "Red Herring Top 100 Europe" en 2017. CrunchBase a récemment mentionné la co-fondatrice et PDG d'Insider Hande Cilingir dans son classement "Top three women CEOs outside of the US".

