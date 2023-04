DURABILITÉ : PRIX WTM LATIN AMERICA LE BRESIL COMPTE 8 FINALISTES POUR LE PRIX DU TOURISME RESPONSABLE

Le Brésil compte 8 finalistes pour le Prix WTM Latin America du tourisme responsable 2023. Les résultats seront révélés lors du prochain WTM Latin America, le principal événement B2B pour le tourisme en Amérique latine, qui se tiendra du 3 au 5 avril 2023 à São Paulo.

LES INITIATIVES DURABLES BRÉSILIENNES À L'HONNEUR AU WTM LATIN AMERICA

BRASILIA, Brazil, 31 mars 2023 /PRNewswire-PRWeb/ -- Le prix du tourisme responsable d'Amérique latine fait partie des WTM Global Responsible Tourism Awards. Les 66 initiatives inscrites proviennent de différents pays d'Amérique latine et ont été évaluées par 18 professionnels qui constituent le jury de la troisième édition du Prix du tourisme responsable au salon WTM Latin America. Pour cette troisième édition, il comprend les catégories suivantes :

meilleures solutions pour la gestion des déchets plastiques ;

meilleures connexions significatives ;

meilleurs modèles d'achats locaux, d'artisanat et en matière d'alimentation;

lutte contre le changement climatique ;

meilleures solutions pour la promotion de la diversité et de l'inclusion,

et meilleures initiatives pour la conservation de la nature.

Le Brésil est en lice avec Diáspora.Black-SP, Mato Grosso do Sul Tourism Foundation, Pipa Convention Bureau-RN, Raízes Desenvolvimento Sustentável-MG, BATUC Network - Bahia Community Tourism, Rota do Enxaimel-SC, Mobiliza São Luiz Sebrae-MA et Toca do Kainã-SP.

"Ce sont ces cas concrets au Brésil qu'Embratur veut promouvoir à l'étranger. C'est le Brésil qui innove pour assurer la durabilité environnementale, économique et sociale, qui lutte contre le racisme et qui valorise la diversité de sa population", souligne le président d'Embratur, Marcelo Freixo.

Le projet Mobiliza São Luís figure parmi les 15 initiatives finalistes. Sebrae, un partenaire d'Embratur dans le Maranhão, a su exalter la créativité au coeur de la capitale du Maranhão. Pendant neuf jours, le projet propose des événements et diverses actions visant à promouvoir, reconnaître et stimuler la culture, le tourisme et l'économie créative et faire avancer l'industrie créative locale.

"Recevoir ce prix renforce le slogan de notre mouvement, qui est "Connecter pour transformer". Il valorise également São Luís, qui gagnera en visibilité en tant que destination touristique auprès des principaux acteurs du tourisme et de l'économie créative latino-américaine. Nous en sommes très fiers, d'autant plus que nous connaissons l'énorme effet multiplicateur pour les petites entreprises", déclare le directeur technique de Sebrae dans le Maranhão, Mauro Borralho.

Le fondateur et directeur de Diáspora.Black, Antônio Pita, souligne que c'est la deuxième fois que l'organisation est finaliste de ce prix, qui en est à sa troisième édition. "C'est très spécial d'être aux côtés d'autres initiatives importantes pour transformer le secteur. Nous sommes très heureux de cette reconnaissance des projets que nous développons pour promouvoir l'afrotourisme dans tout le pays. L'année dernière, nous avons cartographié et diagnostiqué le secteur, et nous avons soutenu le renforcement de 10 initiatives visant à valoriser la mémoire noire des territoires et à élargir la diversité des attractions des destinations", a-t-il déclaré.

Les autres candidats au Prix du tourisme responsable 2023 en Amérique latine sont Equatur (Équateur), Quinti Ecuador (Équateur), Governo de Antioquia, (Colombie), La Union Coffee Farm (Colombie), Say Hueque (Argentine), Wilderness Patagonia (Argentine) et Las Torres Patagonia (Chili).

La durabilité comme fil rouge de la nouvelle politique d'Embratur

La gestion de la durabilité et l'action climatique sont au coeur de la politique menée par la nouvelle Direction d'Embratur. Cette démarche vise à mettre en relation les investisseurs étrangers avec les destinations brésiliennes grâce à des politiques de neutralisation des émissions de carbone, des déchets solides et d'autres pratiques durables.

Selon le président d'Embratur, "c'est un thème transversal dans toutes les gestions et actions de l'agence". "Personne ne veut visiter un pays qui détruit ses forêts. Les gens visiteront le Brésil qui préserve ses forêts, qui a une responsabilité climatique", insiste Marcelo Freixo.

