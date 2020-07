Effectory : une bonne communication de crise est essentielle à la productivité pendant la pandémie de coronavirus

Les effets positifs d'une bonne communication de crise

Les employés qui sont satisfaits de la manière dont leur entreprise communique et gère la crise peuvent améliorer leurs performances et leur productivité. Ils se sentent également plus confiants quant à l'avenir de l'entreprise.

« Si une entreprise fait preuve d'un leadership solide en temps de crise, elle peut aider à développer un sentiment de solidarité », a déclaré Merel van der Lei, CPO et Innovation Manager d'Effectory. « Les employés pensent alors : nous allons surmonter cette crise. Cela les motive à s'engager et à bien travailler. »

L'équilibre a le plus été affecté au début de la crise du coronavirus

En moyenne, 60 % des employés n'ont pas été en mesure de maintenir un bon équilibre entre travail et vie privée pendant la première vague de cas de coronavirus. Ce pourcentage a été le plus élevé (62 %) au début de la crise du coronavirus et a à peine diminué depuis. Seuls 40 % des employés ont été en mesure de maintenir un bon équilibre. Normalement, on s'attendrait à ce que ce chiffre soit en moyenne d'environ 69 %, la différence est donc considérable.

Le manque de réserves énergétiques représente un risque plus élevé de burnout

En cas de décalage à long terme entre les réserves d'énergie et les exigences professionnelles, le risque de burnout augmente. « Au cours de la première vague de cas de coronavirus, les employés disposaient de moins de ressources d'énergie », a déclaré Merel van der Lei, CPO et Innovation Manager d'Effectory. « Par exemple, certains employés ne disposaient pas des outils adéquats pour effectuer leur travail correctement. Collaborer avec des collègues a été, dans de nombreux cas, plus difficile. Et de nombreux employés ont constaté qu'il leur était difficile de se concentrer dans leurs conditions de vie. »

Aperçu opportun de la réduction du bien-être afin de prédire la probabilité de burnout

Les sondages d'opinion constituent un moyen rapide pour les entreprises de mieux comprendre un certain nombre d'indicateurs critiques. Mme Van der Lei explique : « Les employés reçoivent automatiquement les mêmes sept questions clés. Trois concernent leur bien-être : ont-ils un bon équilibre entre travail et vie privée ? Leur charge de travail est-elle trop élevée, trop faible ou juste ? Et peuvent-ils maintenir leur situation actuelle sur le long terme ? Cette dernière question prédit la probabilité de burnout. Réaliser régulièrement des sondages d'opinion peut également aider les entreprises à détecter des tendances. »

La communication de crise nécessite des indicateurs critiques

« Réaliser régulièrement des sondages d'opinion permet aux entreprises de détecter des tendances », explique Mme Van der Lei. Par exemple, la confiance des employés dans l'avenir de leur entreprise a diminué de plus de 6 % entre mi-avril et fin mai, avant d'augmenter de nouveau par la suite.

