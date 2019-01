Egencia Awards : les 100 hôtels préférés des voyageurs d'affaires en 2018

Tous les ans, Egencia récompense les meilleurs hôtels dans le monde entier

PARIS, le 15 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Egencia®, la société de voyages d'affaires du groupe Expedia™, dévoile les établissements vainqueurs de son programme de récompense des 100 hôtels préférés des voyageurs d'affaires.

Cette liste récompense les meilleurs établissements parmi les centaines de milliers d'établissements recensés par Egencia dans le monde. Ce programme vise à récompenser les hôtels offrant aux voyageurs d'affaires les meilleures prestations ainsi que la valeur globale de l'expérience vécue par les clients. Pour cette quatrième édition, les établissements récompensés vont des grandes chaînes d'hôtel aux établissements indépendants, jugés sur leur score de satisfaction, leurs tarifs, services et équipements appréciés des voyageurs d'affaires, le service client et l'expérience globale vécue en 2018.

« Chez Egencia, la qualité de l'expérience voyages est tout aussi importante que d'offrir une plateforme de voyage d'affaires performante. C'est pourquoi, chaque année, nous identifions et récompensons les meilleurs hôtels pour leur service client de qualité, leur rapport qualité-prix et les prestations les plus appréciées », déclare Andrew Dyer, Vice-Président du service Global Supply chez Egencia. « Les établissements à l'honneur cette année surpassent les attentes en donnant la priorité aux besoins et au confort des voyageurs d'affaires, avec des prestations comme le petit-déjeuner gratuit et des points de fidélité. »

Couvrant 17 pays et 5 continents, le Top 100 des meilleurs hôtels a rempli au total 90 000 nuitées avec petit-déjeuner gratuit et 75 000 nuitées donnant droit à des points de fidélité à plus de 145 000 voyageurs d'affaires Egencia en 2018.

La liste complète des 100 hôtels préférés des voyageurs d'affaires, ainsi que les guides touristiques des marchés comptant le plus d'hôtels dans le classement, incluant Londres, Paris, San Francisco et Tokyo, sont disponibles ici afin d'aider les voyageurs d'affaires à valoriser au mieux leur temps de déplacement.

A propos d'Egencia

Egencia, la marque spécialiste du voyage d'affaires d'Expedia Group, réinvente la gestion de voyages d'affaires pour faire le bonheur des voyageurs et assurer le succès des programmes voyages d'entreprises. Egencia offre des expériences personnalisées, grâce à un accès sur mesure aux options de voyage les plus pertinentes du monde. En plaçant nos clients au centre de nos préoccupations, nous offrons un service clients exceptionnel et des outils de gestion des voyages novateurs qui favorisent les économies et le respect des politiques voyages. Egencia collabore avec des entreprises de toutes tailles dans plus de 60 pays. Rejoignez-nous sur egencia.fr, suivez-nous sur Twitter et LinkedIn et découvrez nos prochaines innovations sur notre blog.

© 2019 Egencia LLC. Tous droits réservés. Les noms Expedia, Egencia ainsi que le logo Egencia sont des marques déposées et/ou des marques de service d'Expedia Group. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729497/Egencia_Logo.jpg

Related Links

http://egencia.fr



SOURCE Egencia