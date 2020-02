Egis Technology Inc. reçoit une décision d'invalidation de contrefaçon de brevet de la CNIPA

TAIPEI, 7 février 2020 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462:TWO) a reçu aujourd'hui une décision d'invalidation de brevet de la part de la CNIPA (Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine) par laquelle le brevet ZL201820937410.2 de Goodix a été déclaré invalide. À ce titre, le brevet invoqué dans l'action en contrefaçon intentée contre Egis, en cours auprès du tribunal de la propriété intellectuelle de Pékin, est invalidé. La poursuite en contrefaçon de brevet devient donc sans fondement et devrait être rapidement rejetée.

Grand fournisseur de données biométriques par empreintes digitales, Egis Technology Inc. (6462.TWO) est spécialisée dans l'apport de solutions clé en main grâce à la supériorité des performances de ses capteurs et des fonctionnalités de ses logiciels. Son algorithme d'appariement en propriété exclusive offre sur le marché actuel l'une des meilleures performances en termes de TFA/TFR (taux de fausse acceptation/taux de faux rejet) tout en assurant un maximum de sécurité et de commodité. La technologie de pointe d'Egis, qui s'appuie sur les empreintes digitales, représente le choix idéal pour une mise en œuvre sur dispositifs mobiles. En tant que membre du Conseil de l'Alliance FIDO (Fast Identity Online), Egis vise à fournir sécurité et authentification pour tous dans le monde en ligne. Basée à Taipei (Taiwan), Egis dispose de succursales en Chine continentale et au Japon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.egistec.com.

