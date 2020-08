EIT Climate-KIC soutient la reprise verte européenne avec 4 millions EUR pour les start-ups affectées par le COVID-19

AMSTERDAM, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- EIT Climate-KIC investit 4 millions EUR dans neuf entreprises axées sur le climat pour les aider à se relever des impacts de la crise du COVID-19, et pour les soutenir dans leurs efforts visant à apporter des innovations essentielles afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'EIT Crisis Response Initiative (initiative de réponse à la crise de l'EIT), qui contribue directement à la réponse de l'Union européenne à la pandémie de COVID-19.

Au total, 301 candidats de 25 pays ont demandé un financement dans le cadre de l'appel « Extraordinary COVID-19 Venture Support » (aide extraordinaire aux entreprises face au COVID-19) lancé par EIT Climate-KIC en mai 2020 pour soutenir des entreprises à l'impact climatique hautement innovant dont les activités ont été affectées par la crise de la pandémie. L'économie des start-ups est gravement affectée par la pandémie de coronavirus. Lever des capitaux auprès des investisseurs est plus difficile dans le climat actuel et l'apport d'innovations sur le marché est souvent retardé, parfois perturbé.

EIT Climate-KIC a sélectionné 19 entreprises et les a invitées à participer à un atelier « Climate impact forecast » (prédictions sur l'impact climatique) et à fournir leur « Climate Impact Potential » (potentiel d'impact climatique) sur cinq ans. Différents indicateurs ont été utilisés pour calculer le potentiel de l'innovation en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et évaluer la pertinence de l'entreprise pour la subvention.

Les neuf entreprises sélectionnées pour le financement développent des innovations dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie. Elles recevront entre 320 000 et 500 000 EUR et sont désormais invitées à signer un accord d'investissement.

AgroSustain SA (420 000 EUR), une entreprise suisse, fournit des solutions biologiques pour la protection des cultures, y compris des revêtements pour préserver plus longtemps la fraîcheur des fruits et légumes ainsi que des solutions antifongiques, empêchant la prolifération fongique dans les champs, et protégeant les produits frais pendant le stockage et la distribution.

Alchemie Technology (500 000 EUR), une start-up du Royaume-Uni, commercialise une nouvelle technologie révolutionnaire pour la teinture et la finition durables des textiles.

Brill Power (500 000 EUR) est une équipe britannique de spécialistes des batteries dont la technologie améliore les performances des systèmes de batteries grâce à une technologie de contrôle intelligent.

Bound4blue (500 000 EUR), une société espagnole, a pour mission de fournir des systèmes de propulsion automatisés à assistance éolienne (voilures) aux armateurs et opérateurs cherchant à réduire leurs coûts liés au carburant et leurs émissions de polluants jusqu'à 30 %.

Dabbel AI (320 000 EUR), en Allemagne, a développé un logiciel piloté par intelligence artificielle (IA) capable de gérer automatiquement les systèmes énergétiques de bâtiments commerciaux. Disponible dans le monde entier, DABBEL remplace le cerveau humain de l'ingénieur en bâtiment par l'intelligence artificielle, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les émissions de CO₂ jusqu'à 40 %.

Everimpact (320 000 EUR) est une société française qui a développé un logiciel combinant des données satellitaires, de capteurs au sol et d'IA pour aider les villes et les entreprises à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et identifier les opportunités de réduire leur empreinte carbone.

PlanBlue (500 000 EUR), une société allemande, associe la technologie satellitaire à l'intelligence artificielle et à la navigation sous-marine dans une caméra sous-marine intelligente afin de surveiller les effets du changement climatique, de la biodiversité et de la pollution par les déchets plastiques, mais également pour permettre des activités industrielles durables au sein et à proximité des planchers marins, fonds lacustres et lits fluviaux.

UniSieve AG (440 000 EUR), une société suisse spécialisée dans les technologies propres, fournit des solutions durables de séparation des membranes aux clients des secteurs de la chimie et de l'énergie.

Vultus (500 000 EUR), une entreprise suédoise, élimine les déchets agricoles en proposant des prescriptions satellitaires, réduisant la consommation d'azote, de fongicide et d'eau de 30 %.

« Notre communauté entrepreneuriale a été gravement affectée par la crise du COVID-19, qu'il s'agisse d'annulations d'investissements de dernière minute, de la perte de clients, de l'interruption des chaînes d'approvisionnement mondiales ou même de la distraction empêchant de se concentrer sur l'urgence climatique face à une crise économique immédiate », a déclaré Kirsten Dunlop, CEO d'EIT Climate-KIC. « Le volume et la répartition géographique des candidatures que nous avons reçues pour cet appel montrent à quel point du soutien est nécessaire à travers l'Europe. Cela confirme également qu'il existe à la fois un besoin urgent et une opportunité pour la communauté de l'innovation de se concentrer sur le renforcement des capacités de résilience et de renouvellement. Notre équipe a sélectionné des entreprises qui contribueront de manière significative à une meilleure reconstruction – maximisant l'opportunité d'accélérer la décarbonation et d'introduire des solutions durables – et des entreprises qui peuvent obtenir des résultats significatifs en matière de résilience et de prévention des crises, étant donné la probabilité d'autres chocs à venir. »

Ce financement aidera les entreprises sélectionnées à surmonter cette situation sans précédent et à continuer de fournir des solutions innovantes à l'Europe et à ses citoyens. Le programme de soutien est l'un des deux éléments de l'« EIT Crisis Response Initiative » (initiative de réponse à la crise de l'EIT), un financement supplémentaire de 60 millions EUR mobilisé par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) pour alimenter les innovations dans les domaines de la santé, du changement climatique, de la numérisation, de l'alimentation, de l'énergie durable, de la mobilité urbaine, de la fabrication et des matières premières. Onze projets d'innovation climatique à travers l'Europe avaient déjà été sélectionnés par EIT Climate-KIC pour recevoir un financement dans le cadre des « Pandemic Response Projects » (projets de réponse à la pandémie), l'autre instrument de cette initiative européenne.

À propos d'EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC est l'agence européenne pour l'innovation climatique, qui œuvre à accélérer la transition vers un monde sans carbone et résilient en permettant la transformation des systèmes. Basée à Amsterdam, la société opère à partir de 13 pôles à travers l'Europe et est active dans 39 pays. Climate-KIC a été créée en 2010 et est financée par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organisme de l'Union européenne.

En tant que communauté de connaissance et d'innovation (KIC-Knowledge and Innovation Community), elle réunit plus de 400 partenaires des secteurs commercial, universitaire, public et à but non lucratif afin de créer des réseaux d'expertise, par le biais desquels des produits, services et systèmes innovants sont développés, mis sur le marché et déployés pour avoir un impact.

