Eknath Shinde, ministre en chef du Maharashtra, génère 17 milliards de dollars d'investissements au Forum économique mondial

Cet engagement d'investissement, l'un des les plus importants, vise à créer plus de 101 389 emplois dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des hautes technologies, des énergies renouvelables et de l'agroalimentaire

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Shri Eknath Shinde, ministre en chef du Maharashtra, a clôturé ses réunions du Forum économique mondial (FEM) 2023 à Davos sur une note positive, ouvrant la voie à une croissance accélérée pour le Maharashtra et l'Inde.

La visite de M. Shinde à Davos a été marquée par des réunions consécutives avec des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques du monde entier, qui ont abouti à la signature de 19 protocoles d'accord avec des entreprises de renommée mondiale et nationale telles que Berkshire Hathaway, ICP investments, New Era CleanTech, Gogoro India, Greenko Energy Projects, Mahindra Electric Vehicle Automobile et plusieurs autres.

Grâce à un climat économique dynamique, à la facilité de faire des affaires, à une infrastructure robuste et à un leadership décisif, ces investissements sont répartis dans tout le Maharashtra et entraîneront une croissance économique uniforme dans tous les districts de l'État. Alors que l'économie se remet rapidement du ralentissement causé par la pandémie de Covid-19, ces investissements permettront de créer plus de 100 000 emplois dans les secteurs de la haute technologie, de la fabrication, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables et propres et des infrastructures.

La visite du Maharashtra à Davos prouve que cet État est le mieux placé en Inde pour attirer les investissements mondiaux. Le succès remporté au FEM valide le programme du gouvernement, qui a été mis en place dans un contexte difficile il y a sept mois.

Pour conclure sa visite, M. Shinde a déclaré : « Cette visite a été très productive et je suis extrêmement heureux du résultat de mes réunions. Ces investissements mondiaux, dans des secteurs de croissance clés répartis dans tout l'État, nous ont permis de jeter les bases d'une croissance économique accélérée du Maharashtra et de l'Inde. La confiance manifestée par ces investisseurs internationaux a une fois de plus renforcé la position unique du Maharashtra en tant que passerelle vers l'Inde. Je continuerai à diriger les efforts de l'État en faveur d'une croissance économique rapide afin d'atteindre notre objectif de 1 billion de dollars de PIB. »

À propos du Maharashtra

Le Maharashtra est l'un des États les plus industrialisés de l'Inde, contribuant pour 16 % à la production industrielle du pays et pour 15 % à son PIB. Le secteur des services est celui qui contribue le plus à l'économie de l'État, avec 62 % de son PIB, tandis que le secteur manufacturier est le deuxième plus grand contributeur à l'économie de l'État, avec 20 % de son PIB. Les principaux secteurs du Maharashtra sont l'automobile, l'ingénierie, le textile, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la pétrochimie, l'agroalimentaire et les TI/STI.

