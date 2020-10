ELLE tient ses Style Awards et célèbre son 75e anniversaire à Chengdu

2020 promet d'être une année inhabituelle. Les gens ont besoin d'éprouver plus d'enthousiasme pour faire face aux hauts et aux bas de notre monde complexe. Couronnant une aventure entamée à Paris il y a 75 ans, l'édition 2020 des ELLE Style Awards a eu lieu à Chengdu, une ville culturelle de renommée mondiale, et non à Shanghai où la cérémonie s'est traditionnellement déroulée. En accueillant l'événement, Chengdu, une ville qui incarne la beauté de la vie et que « les visiteurs ne veulent pas quitter » renforce son influence en tant que haut lieu de la mode. La cérémonie des ELLE Style Awards 2020, organisée autour du thème « Franchir les frontières des influences », a fourni une expérience de haute couture originale aux invités, aux lecteurs et aux fans présents à Chengdu, une ville à la mode.

Lors de cette soirée, ELLE a présenté un véritable festival de haute couture pour remercier les amis de la marque de leur compagnie et de leur soutien. ELLE a également profité de l'événement pour décerner ses cinq prestigieux prix annuels : Photographe de l'année, Liu Song ; Nouveau photographe de l'année, Wang Ziqian ; Top model de l'année, Zhao Jiali ; Maquilleur de l'année, Mao Geping ; et Designers de l'année, Yang Guidong et Chen Xuzhi.

Le jour même de l'événement, la directrice de la rédaction de ELLE, Nicole Xue, a lancé le nouveau projet « Wonder Women » en collaboration avec les actrices Ma Yili et Tao Hong, la championne olympique Ding Ning, l'avocate d'intérêt public Guo Jianmei, l'artiste Xiang Jing et la « déesse » du projet Beidou, Xu Ying. « Il s'agit d'une alliance de femmes créée par ELLE pour les permettre de s'encourager les unes avec les autres, d'échanger des idées, de briser les limites et de grandir ensemble. Ce projet mettra en valeur la brillance des femmes et définira le concept de la beauté de cette époque. »

Lors du dîner, ELLE a dévoilé la couverture spéciale consacrée à son 75e anniversaire. Celle-ci a été créée conjointement avec les artistes qui ont pris part au défilé de la Fashion Week de Chengdu qui s'est tenu ce soir-là. La directrice de la rédaction de ELLE. Nicole Xue, et le panda de Chengdu, une mascotte influente, ont remis ensemble une version signée de la couverture spéciale à Jiang Wenwen et Jiang Tingting, ambassadrices de l'Universiade de Chengdu et championnes du monde de natation. Pour les deux présentateurs, ce fut également l'occasion de faire un vœu pour le bon déroulement de la 31e Universiade d'été qui aura lieu en 2021.

Au terme d'une soirée réussie, le rideau est retombé sur les ELLE Style Awards 2020 et la célébration du 75e anniversaire à Chengdu. Au-delà du temps et de l'espace, ELLE demeurera un acteur influant du monde de la mode en s'appuyant sur ses 75 ans d'histoire en tant que spécialiste de l'esprit de mode et de la valeur du style. Travaillons ensemble et rêvons d'un avenir brillant.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1323109/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1323108/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1323110/image3.jpg

SOURCE ELLE China