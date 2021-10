Emmanuel Faber et David Barber Rejoignent Astanor Ventures

Deux nouveaux associés rejoignent Astanor Ventures en vue de soutenir la prochaine génération de startups de l'agrifood tech à impact et remettre la nature, le vivant et l'humain au cœur des systèmes agricoles et alimentaires.

David Barber, fondateur du fonds Almanac Insights et cofondateur de Blue Hill, une exploitation agricole et une société de conseil innovantes en matière d'économie régénératrice

Emmanuel Faber, ex-PDG de Danone, dont il a fait l'une des premières entreprises à mission, et pionnier de la transition climatique et sociale des entreprises.

PARIS, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Astanor Ventures a annoncé aujourd'hui l'arrivée de David Barber et Emmanuel Faber parmi ses associés. MM. Barber et Faber, tous deux reconnus mondialement pour leur leadership dans la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables, rejoignent Astanor Ventures avec une mission commune : faire converger investissement et impact pour assurer la souveraineté alimentaire du plus grand nombre.

Les systèmes alimentaires mondiaux issus de l'agriculture intensive sont dans une impasse, accélérée par le changement climatique. Astanor Ventures se veut fondateur de nouveaux modèles d'investissements dont l'impact positif est quantifié, avec pour objectif de transformer des systèmes économiques extractifs en modèles régénératifs.

Depuis sa création en 2017, Astanor Ventures a investi dans 29 entreprises de l'agrifood tech à travers le monde, ne soutenant que les solutions susceptibles de générer un impact significatif sur la transition agroalimentaire. Fin 2020, la société a clôturé ce qui a constitué le plus important fonds d'impact au monde dans le secteur, avec 264 millions d'euros.

« Astanor a été créé sur l'idée que l'impact est la clé pour une économie plus résiliente et durable », dit Éric Archambeau, co-fondateur et associé d'Astanor. « C'est cette même conviction et ce même engagement qui ont animé David et Emmanuel pendant toute leur carrière, comme j'ai pu le constater moi-même à l'occasion de nos multiples collaborations par le passé. Leur expertise, leur leadership, et leur engagement pour notre mission commune en font les partenaires idéaux, tant pour Astanor que pour les entreprises dans lesquelles nous investissons. »

David Barber fait partie des voix qui comptent dans le mouvement de refonte des systèmes agroalimentaires américains. Fondateur d'Almanac Insights, un fonds d'investissement basée à New York, il a consacré sa carrière à réinventer le rôle de la finance dans l'économie. Il a réimaginé le capital-risque comme un outil au service de la santé des sols et de la biodiversité, et surtout comme un moyen de remédier aux dégâts sur la planète de l'approche économique extractive. Associé fondateur du Stone Barns Center for Food and Agriculture et copropriétaire de Blue Hill, David Barber apporte des décennies d'expérience dans l'expérimentation, la mise à l'échelle et la promotion de solutions agroalimentaires régénératrices pour redéfinir le futur de l'alimentation, de l'agriculteur au consommateur.

« Le rôle nécessaire de la finance dans la transformation du système alimentaire a été longtemps sous-estimé », dit David Barber, associé d'Astanor. « Astanor a démontré l'importance de soutenir des entrepreneurs visionnaires en alignant la croissance avec des impacts positifs tangibles. C'est un privilège de nous associer à leurs efforts dans l'utilisation des nouvelles technologies pour favoriser un système alimentaire qui nourrisse notre planète, notre environnement et notre futur ».

Emmanuel Faber est un leader mondialement reconnu de la transition vers des systèmes alimentaires durables et un pionnier de la transition vers l'agriculture régénératrice. Il est aussi un fervent avocat de la raison d'être et de la mission des entreprises au-delà de leur création de valeur pour les actionnaires, et du rôle social de la finance. Membre de la G7 Impact Task Force, et de la commission Transformational Economics du Club de Rome, il est en première ligne du mouvement qui vise à créer des modèles économiques durables. Co-Président du Consumer Goods Forum, et fondateur et Président de la coalition One Planet Business for Biodiversity, M. Faber a rassemblé des centaines de dirigeants économiques, financiers, et institutionnels pour catalyser des actions concrètes en faveur de la réintroduction du vivant dans l'agriculture et de la transition des systèmes alimentaires.

Emmanuel Faber, associé d'Astanor Ventures, déclare : « Je suis ravi que David et moi-même rejoignions Astanor en tant qu'associés. Les partenariats entre activistes partageant la même vision permettent une intelligence collective sans pareil. Au cours de toutes ces années, j'ai rencontré des dizaines d'investisseurs et d'entrepreneurs de l'agritech et la foodtech. J'ai choisi Astanor et son équipe ambitieuse, focalisée sur son impact, et qui a déjà soutenu une liste impressionnante de start-ups très innovantes. Nous nous associons maintenant pour œuvrer collectivement à la façon la plus sûre de réduire de moitié les émissions carbone mondiales d'ici 2030 : des pratiques alimentaires saines et durables pour tous, reposant sur une agriculture biodiversifiée et régénératrice. Notre stratégie pour cela : utiliser la science et les technologies les plus avancées non pour remplacer la nature, le vivant ou l'humain, mais pour remettre la nature, le vivant et l'humain au cœur des systèmes alimentaires. »

Tout au long de sa carrière, Emmanuel Faber a été un fervent défenseur de la création et de la mesure de l'impact. Au sein du géant agroalimentaire Danone, il a dirigé le lancement du fonds Danone Communities en 2006, du Livelihoods Carbon Fund en 2011 et du fonds Danone Manifesto Ventures basé à New York en 2015. DG puis PDG de Danone de 2014 à 2021, il en a fait une entreprise à mission et a mis en place une politique révolutionnaire de bénéfice par action ajusté des émissions de carbone, afin d'engager le dialogue avec les actionnaires sur l'impact environnemental de l'entreprise et ses conséquences.

Une équipe mondiale de leaders de l'investissement à impact dans l'industrie agroalimentaire

Avec l'arrivée de MM. Barber et Faber dans l'équipe dirigeante, Astanor étend sa portée et son impact au niveau mondial, renforçant ainsi sa position de pionnier de l'investissement à impact dans des startups de l'agroalimentaire. Les cofondateurs d'Astanor, Eric Archambeau et George Coelho, ont été parmi les premiers investisseurs à impact en Europe, fondant plusieurs fonds de capital-risque et soutenant des dizaines d'entreprises à impact.

À propos d'Astanor Ventures

Astanor Ventures est un fonds de capital-risque à impact qui investit dans le secteur de l'agroalimentaire en Europe et dans le monde, en soutenant des start-ups qui s'engagent à rétablir l'équilibre et la durabilité de l'environnement et des océans. « Quand la technologie rencontre la nature » : Astanor tire profit des technologies de rupture pour assurer un avenir alimentaire qui soit nourrissant, régénérateur, fiable et ultra-frais.

A ce jour, Astanor a investi dans 29 sociétés agroalimentaires à l'échelle mondiale dont 5 en France : Ynsect (leader mondial d'élevage d'insectes, France), MiiMOSA (plateforme de financement participatif au service de l'agriculture et l'alimentation), Calyxia (première technologie de microencapsulation entièrement biodégradable), La Ruche Qui Dit Oui (pionniers de la vente en circuit court), Meet My Mama (Traiteur engagé et responsable) et Baio (technologie de la fermentation de précision pour la production de fromages végétales)

