En Chine, « Dynamic Jiangxi » attire l'attention sur les réseaux sociaux

NANCHANG, Chine, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Dynamic Jiangxi, une marque de réseaux sociaux visant à promouvoir la culture et le tourisme de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a attiré l'attention du monde entier en présentant la province et ses abondantes ressources culturelles sur quatre plateformes de réseaux sociaux depuis son lancement en août l'année dernière.

La province du Jiangxi a ouvert des comptes sur quatre plateformes de réseaux sociaux à l'étranger : Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, sous la marque « Dynamic Jiangxi ». À ce jour, la plateforme « Dynamic Jiangxi » compte plus de 2 300 messages et vidéos, avec une impression cumulée de plus de 54 millions de vues, un total de plus de 330 000 abonnés et plus de 1,8 million d'interactions avec les abonnés.

Depuis 2023, « Dynamic Jiangxi » a lancé trois nouvelles rubriques. Parmi elles, « 11 villes du Jiangxi » a présenté 11 villes sous la forme de cartes à travers une série d'affiches, qui ont présenté de manière intuitive et complète le charme de chaque ville sous trois angles « À voir », « À faire » et « À manger », et ont fourni un guide de voyage de la ville pour les fans. La rubrique « Métavers du Jiangxi » a sélectionné « Xiao Lu », l'ambassadeur virtuel du Jiangxi. Dix articles présentent la coiffure de Xiao Lu, ses accessoires, le style et la couleur de ses vêtements, ses hobbies, etc.

Le Jiangxi est riche en culture et constitue un endroit idéal pour les personnes exceptionnelles. La plupart des articles publiés sur la plateforme présentent des informations sur le tourisme culturel du Jiangxi, et la rubrique « Les habitants du Jiangxi » complète la partie « Personnalités exceptionnelles ». Cette rubrique présente les célébrités historiques et les talents exceptionnels du Jiangxi dans les domaines de la littérature, de la science et de la technologie, ainsi que dans d'autres domaines, et raconte les belles histoires des habitants du Jiangxi. Au cours des deux derniers mois, les plateformes de réseaux sociaux d'outre-mer du Jiangxi ont publié plusieurs vidéos bilingues, présentant les caractéristiques locales et les origines historiques et culturelles de divers comtés et villages de la province, et présentant l'excellente culture et les coutumes du Jiangxi sous des formes plus prospères et plus vivantes, montrant un Jiangxi plus authentique et plus tridimensionnel.

SOURCE Jiangxi Provincial Government