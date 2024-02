En tant que nouveau Laboratoire Central du Projet Million Microbiomes Humains, MGI renforce les capacités technologiques de MetaGenoPolis-INRAE dans le cadre du projet « Le microbiote français - Le French Gut » pour faire progresser la recherche sur le microbiote

PARIS, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Jouy-en-Josas, le 6 février 2024, MGI, une société dédiée à la construction des outils et techniques clés entraînant les sciences de la vie, déclare aujourd'hui un accord de collaboration avec MetaGenoPolis, une unité de l'Institut National de Recherche Agricole, Alimentaire et Environnementale (INRAE), suite à la sélection de MetaGenoPolis comme laboratoire principal dans le cadre du projet Million Microbiomes from Humans (MMHP). Grâce à cet accord, MetaGenoPolis sera équipé du séquenceur DNBSEQ-T7 à très haut débit de MGI. MetaGenoPolis servira de plateforme pour le traitement des échantillons du projet Le microbiote français - Le French Gut et d'autres chercheurs du projet Million Microbiomes Humains (MMHP).

« Nous sommes excités d'avoir l'occasion de faire avancer la recherche en séquençage métagénomique », a dit le Dr Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique. « Nous nous réjouissons soutenir le travail valeureux de MetaGenoPolis pour le projet Le microbiote français - Le French Gut, en les équipant de nos séquenceurs à haut débit précis et fiables et qui finalement serviront le projet MMHP.

Cet accord accentue l'engagement commun du MGI et MetaGenoPolis à promouvoir l'innovation dans la recherche métagénomique dans le cadre des projets MMHP et Le French Gut. Les deux parties ont pour objectif de développer conjointement de nouvelles applications en utilisant des technologies de pointe, en particulier dans les domaines de la microbiologie et de la métagénomique, et de permettre au consortium de mener des activités de coopération et de recherche scientifiques. De plus, en tant que laboratoire central dans le cadre du MMHP, MetaGenoPolis sera capable de renforcer ses compétences de recherche grâce à la technologie de pointe du MGI et de contribuer, par cette collaboration, aux standards internationaux pour le séquençage métagénomique avec différents types d'échantillons.

« Nous sommes ravis de collaborer avec MGI pour poursuivre nos objectifs de recherche des projets MMHP et Le microbiote français-Le French Gut », a déclaré Alexandre Cavezza, directeur exécutif de MetaGenoPolis, « Cette collaboration renforcera non seulement nos capacités, mais également notre engagement à faire progresser la recherche scientifique dans ce domaine ».

« L'inclusion de MetaGenoPolis en tant que laboratoire central dans le cadre du MMHP marque un jalon significatif dans la poursuite de nos recherches en métagénomique », a déclaré le professeur Stanislav Dusko Ehrlich, coprésident du consortium MMHP, et ajouté « Leur collaboration avec MGI jouera un rôle clé dans le soutien envers MMHP en fournissant l'infrastructure et l'expertise essentielles pour traiter les échantillons et générer des données précieuses ».

Lancé en 2019, le projet MMHP concerne un effort mondial visant à séquencer et analyser un million d'échantillons microbiens provenant de l'intestin, de la bouche, de la peau, de l'appareil reproducteur et d'autres organes, afin de dessiner une carte du microbiote humain et de construire la plus grande base de données au monde sur le microbiote humain. Faisant partie de l'initiative mondiale du MMHP, le projet Le microbiote français - Le French Gut a été lancé en 2022 pour mieux définir le microbiote intestinal de la population en bonne santé et sa déviation dans les maladies chroniques. Il collectera d'ici 2027 100 000 échantillons de selles et leurs données nutritionnelles et cliniques associées.

À propos de MetaGenoPolis (MGP)

MetaGenoPolis (MGP) est une unité INRAE spécialisée dans la recherche sur le microbiote intestinal appliqué à la santé et à la nutrition humaine et animale, dans le but d'accélérer la science et l'innovation. Financée par le Programme d'Investissement d'Avenir (PIA lauréat en 2012 et 2019), MGP coordonne deux grands projets qui ont fait progresser la science du microbiote: le projet MetaHIT, qui a publié le premier catalogue de gènes microbiens de l'intestin humain, et le projet IHMS, qui contribue à la standardisation de l'analyse de l'ADN microbien. L'excellence scientifique de MGP dans l'analyse du microbiote intestinal et de ses effets sur la santé et la nutrition est largement reconnue par la communauté scientifique internationale depuis l'année 2010. https://mgps.eu/

À propos de l'INRAE

INRAE, Institut National de Recherche Agricole, Alimentaire et Environnementale, créé le 1er janvier 2020, est un acteur majeur dans la recherche et l'innovation.

Fruit de l'intégration de l'Inra et de l'Irstea, INRAE regroupe une communauté de 12 000 personnes et 273 unités de recherche, de service et d'expérimentation dans 18 centres en France. L'Institut est l'un des principaux instituts de recherche au monde dans les domaines des sciences agricoles et alimentaires, des sciences végétales et animales et de l'écologie et de l'environnement. Il est l'institut leader mondial de recherche spécialisé dans le domaine de l'agriculture-alimentation-environnement. L'ambition de INRAE est d'être un acteur clé des transitions nécessaires pour relever les grands défis mondiaux. Face à la croissance démographique, au changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la biodiversité, l'institut construit des solutions pour une agriculture multi-performante, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes. https://www.inrae.fr/

À propos de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (ou ses sociétés affiliées, collectivement ou séparément appelées « MGI»), basée à Shenzhen, se consacre à la construction d'outils et de technologies clés pour diriger les sciences de la vie à l'aide de l'innovation intelligente. Sur la base de sa technologie brevetée, MGI se concentre sur la recherche & développement, la production et la commercialisation des instruments de séquençage, de réactifs et d'autres produits relatifs, pour soutenir la recherche en sciences de la vie, de l'agriculture, de la médecine de précision et des soins de santé. MGI est le fabricant leader de séquençeurs génétiques* à haut débit clinicaux, et ses plates-formes multiomiques incluent le séquençage génétique*, l'imagerie médicale et l'automatisation de laboratoire. La mission de MGI est de développer et de promouvoir des outils avancés en sciences de la vie pour les soins de santé dans le futur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de MGI ou nous contacter sur Twitter, LinkedIn ou YouTube.

