Erickson Incorporated et Sikorsky signent un accord de développement destiné à aborder l'avenir de la lutte contre les incendies

Grâce aux commandes de vol et aux systèmes de navigation de nouvelle génération alimentés par MATRIX™, Erickson apportera des améliorations au niveau de la sensibilisation du cockpit et de la sécurité de l'équipage, au cours d'opérations de jour comme de nuit.

L'objectif d'Erickson est d'accroître la stratégie de lutte contre les incendies de notre clientèle, en utilisant la technologie pour améliorer la sécurité et sauver des vies, des foyers et des biens.

Actuellement, la lutte contre les incendies nocturnes est complexe et dangereuse, ce qui représente un énorme défi sur le marché et doit être résolu de la manière la plus sûre possible. Les deux fabricants de longue date se sont engagés à mettre au point une alternative sûre aux lunettes de vision nocturne, en proposant des moyens nouveaux et innovants, encore inédits sur le marché, pour améliorer la sécurité des pilotes.

Cet effort sera rentable et exécuté de la manière la plus sûre possible afin de lutter contre les plus grands incendies du monde, même de nuit.

« Nous sommes heureux de travailler sur cette initiative importante avec Sikorsky, que nous connaissons depuis longtemps. Depuis sa prise en charge de la flotte mondiale du S-64 en 1994, Erickson n'a jamais cessé de moderniser la plateforme en vue de soutenir les missions critiques », a déclaré Doug Kitani, PDG d'Erickson.

Erickson est le fabricant de l'équipement d'origine du S-64 depuis 1994. La technologie MATRIX™ fait partie des éléments de la nouvelle suite de technologies de lutte contre les incendies d'Erickson et des modifications apportées à l'hélicoptère S-64 Air Crane®. Vous pourrez en savoir plus sur la nouvelle génération des S-64 E & F+ d'Erickson, en cliquant ici .

Mieux informé | Mieux connecté | Mieux équipé | Mieux préparé

À propos d'Erickson

Erickson est un fournisseur mondial de premier plan de services d'aviation qui se spécialise dans la défense et la sûreté nationale, la construction, la maintenance, la réparation et la révision (MRO), ainsi que les services civils. Parmi les services de construction et de MRO d'Erickson figurent la construction de l'hélicoptère S-64 Air Crane® en tant qu'équipementier et la fabrication de pièces essentielles pour l'aérospatiale destinées aux équipementiers du secteur. Parmi les services aériens commerciaux figurent l'exploitation de 20 hélicoptères S-64 Air Crane® détenus et exploités par Erickson dans des opérations de lutte contre les incendies, la construction de lignes électriques, l'exploitation forestière, les systèmes de CVC et le transport de charges spécialisé, pour les secteurs du gaz et du pétrole. Fondé en 1971, Erickson a son siège à Portland, dans l'Oregon (États-Unis) et opère en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et en Australie.

Pour en savoir plus sur nos produits et services, veuillez consulter le site ericksoninc.com.

