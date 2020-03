ETS lance une solution à domicile pour le test TOEFL iBT® et le test général GRE® dans le cadre de la pandémie du coronavirus

Ces tests à domicile offrent une alternative pratique, flexible et sécurisée pour passer ces examens à l'heure où les centres de test sont fermés

PRINCETON, New Jersey, 23 mars 2020 /PRNewswire/ -- ETS, leader mondial en solutions d'évaluation pédagogique et d'apprentissage, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution de test à domicile pour le test TOEFL iBT® et le test général GRE® destiné aux candidats touchés par la pandémie du coronavirus (COVID-19). Les tests seront effectués via le recours à une surveillance humaine à distance et en direct mise en service par ProctorU®, solution leader de surveillance destinée aux tests en ligne. Les étudiants peuvent passer le test à domicile en édition spéciale TOEFL iBT® à partir de jeudi 26 mars, tandis que le test général à domicile du GRE débutera le vendredi 27 mars.

L'inscription en ligne ouvrira le lundi 23 mars dans les régions administratives et pays suivants :

États-Unis

Canada

Colombie

France

Allemagne

Italie

Espagne

Hong Kong (Chine)

(Chine) Macao (Chine)

ETS œuvre actuellement pour rendre ces solutions à domicile disponibles dans d'autres sites au cours des prochaines semaines. De nombreuses options de programmation seront disponibles pour chaque test, avec de nombreux horaires de test chaque semaine.

Ces solutions à domicile sont identiques en termes de contenu, de format, d'expérience à l'écran, de notation et de tarif avec le test du TOEFL iBT et le test général GRE passés dans un centre d'examen. Toutes les caractéristiques de test qu'attendent les étudiants dans un centre de test — notamment la possibilité de prévisualiser, de sauter des questions, de vérifier et de modifier les réponses sur le test général GRE, et la possibilité de visualiser les scores de lecture et d'écoute à la fin du test TOEFL iBT — seront disponibles pour les candidats via cette solution.

« Il était impératif que nous créions une solution flexible et fiable en temps opportun pour permettre aux étudiants de passer ces tests, afin qu'ils puissent déposer leurs candidatures urgentes qui leur permettront de poursuivre leur parcours éducatif », a déclaré Alberto Acereda, directeur exécutif de la Division mondiale de l'enseignement supérieur chez ETS. « Les candidats peuvent s'attendre à passer des tests tout aussi valides et fiables que ceux proposés dans des centres de test, depuis le confort de leur domicile. »

ETS prend toutes les précautions nécessaires pour veiller à ce que les tests réalisés à domicile par les étudiants répondent aux normes les plus élevées en matière de validité, de fiabilité et de sécurité. Ces tests utiliseront de multiples mesures de sécurité de premier ordre, qui recourent à la fois à une surveillance humaine en temps réel et à des technologies d'intelligence artificielle, pour détecter et répondre aux incidents les plus difficiles à déceler.

« Nous sommes conscients des défis auxquels nos candidats sont confrontés à travers le monde, et nous sommes heureux d'offrir désormais une alternative permettant de passer l'examen en toute sécurité depuis son domicile, sans compromettre l'intégrité de nos tests », a déclaré Srikant Gopal, directeur exécutif du programme TOEFL®. « ETS est fière de ses mesures de sécurité de test, et cette solution s'inscrit en phase avec les normes élevées que la société s'impose à elle-même, et sur lesquelles s'appuient les institutions du monde entier qui considèrent que ces tests fournissent une image précise des compétences d'un candidat. »

Pour s'inscrire au test à domicile en édition spéciale du TOEFL iBT, les étudiants peuvent se connecter ou créer un compte ETS en consultant le site www.ets.org/mytoefl , et pour s'inscrire à l'option à domicile du test général GRE, les étudiants peuvent se connecter ou créer un compte ETS en consultant le site www.ets.org/mygre . Une fois connectés, les étudiants peuvent choisir et payer leur test, et recevront suite à cela un courrier électronique de ProctorU contenant les instructions relatives à la manière de programmer la date et l'heure de leur test.

Pour obtenir une explication complète concernant le processus d'inscription, rendez-vous sur www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/ pour le test TOEFL iBT, et sur www.ets.org/s/cv/gre/at-home/ pour le test général GRE.

###

À propos d'ETS

Chez ETS, nous œuvrons en faveur d'une éducation équitable et de qualité pour les individus du monde entier en créant des évaluations basées sur une recherche rigoureuse. ETS fournit aux individus, aux établissements d'enseignement et aux agences gouvernementales des solutions personnalisées pour les certifications des enseignants, l'apprentissage de la langue anglaise, l'enseignement élémentaire, secondaire et supérieur, et mène des recherches sur l'éducation, des analyses et des études sur les politiques. ETS, association à but non lucratif fondée en 1947, développe, gère et fait passer chaque année plus de 50 millions de tests — notamment les tests du TOEFL® et du TOEIC®, le test du GRE® et les évaluations The Praxis Series® — dans plus de 180 pays et 9 000 établissements dans le monde entier. www.ets.org

Liens connexes

http://www.ets.org



SOURCE ETS